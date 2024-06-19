Vize muafiyeti yolda

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinde stratejik bir adım atıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Stratejik İş Birliği Adımları” başlıklı haberinde Kombos ile Blinken’in Güney Kıbrıs için önemli faydalar sağlayacak stratejik bir diyalog kurulması konusunda hem fikir olduklarını yazdı.

Görüşmenin ardından seyahat belgelerinin kullanımıyla ilgili iş birliği konusunda iki ülke arasında bir anlaşma imzalandığını da kaydeden gazete, bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Rum kesiminin ABD Vize Muafiyeti Programına katılmaya bir adım daha yaklaştığını vurguladı.

Gazete söz konusu programın Kıbrıs vatandaşlarına ABD’ye iş için veya turistik olarak 90 güne kadar, bugüne kadar olduğu gibi “B” tipi pasaport vizesi olmadan seyahat etmelerine izin vereceğini ekledi.

Sonbahar’da Kıbrıs’a gelecek

Kombos’u ABD Dışişleri Bakanlığında karşılayan Blinken’in iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun başladığını duyurduğunu yazan gazete, bunun ilk turunun da sonbaharda Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Blinken bu gelişmenin, iki ülke arasındaki gelişmelerin bir dizi alanda daha da derinleştirilmesi ve genişletilmesinin göstergesi olduğunu da ifade etti.

Gazeteye göre Blinken, ABD’nin son sekiz ay içerisinde askeri ve insani operasyonlarla ilgili olarak adanın stratejik değerini öğrendiğini ve şu an daha derin bir askeri iş birliği ve güvenlik olasılığı konusunda daha büyük bir açılımın söz konusu olduğunu kaydetti.

Kombos mutlu

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise açıklamasında, bunun iki ülke açısından önemli bir gün olduğunu söylerken, yapılandırılmış bir diyalog meydana getirme konusunda ilerlediklerini, bunun iki ülke halkının da yararına yoğun bir diyalog olacağını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın çok karmaşık bir durumda çözümün ve yanıtın bir parçası olduğunu da ifade eden Kombos “Kıbrıs’ın 50 yıldır Türkiye tarafından işgal edilmesine de bu çerçeve içinden yaklaşmaları gerektiğini ve bu hususta ABD’nin desteğine güvendiklerini” öne sürdü.

Stratejik diyalog çerçevesinde iki ülkenin üst düzey heyetleri arasında Lefkoşa Rum kesimi ve Washington’da yıllık toplantılar yapılacağını da yazan gazete, stratejik diyalog çerçevesindeki ilk tur istişarelerin önümüzdeki eylül ayında yapılmasının beklendiğini belirtti.

Stratejik diyaloğun ABD’nin duruma göre stratejik alanlarda, düzenli sektörel iş birliğine sahip olduğu dost ülkelerle kurumsal aracını teşkil ettiğini kaydeden gazete, ABD’nin bugüne kadar 30 ülkeyle stratejik diyalog kurduğunu ve bu ülkelerden 13’ünün AB üye olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın bu kategoriye/ülkeler grubuna dahil edilmesinin kuşkusuz ABD’nin yakın ortağı olarak Rum Yönetiminin pozisyonunu güçlendirdiğini savunan gazete, bu stratejik diyalogla iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi ve sağlamlaştırılmasına ilişkin çerçevenin de oluşturulduğunu kaydetti.

