Olumsuzluk tespit edilmedi

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü, Halk Plajı’ndaki büfe, restoran ve kafeleri denetledi.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Birimi'ne bağlı Çevre ve Sağlık Bölümü, İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki büfeler ile insanların yoğun olarak gittiği kafe ve restoranları denetledi.

Hijyen kurallarının yanında ürünlerin son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği denetimlerde halk plajındaki iki büfe sahibi uyarılırken, evrakları sunamayan büfe sahiplerine ise evraklarını Çevre ve Sağlık Bölümü’ne ulaştırması için süre verildi.

Restoran, kafe ve şarküteri gibi yerlerin denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü’nün denetimlerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile İskele Polis Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

Bayram süresince ihbarların değerlendirileceğinin de belirtildiği açıklamada, “Birçok noktada gördükleri sorunları çözen, kurallara ve yasalara uymayanlara cezai işlem uygulayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü, ihbarlara da büyük önem veriyor. İskele ve köylerinde yaşayanların yanı sıra İskele’yi ziyaret edenler de Kurban Bayramı süresince de Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli’ye 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşabilecek ya da WhatsApp üzerinden mesajlarını iletebilecekler.” denildi.