Cesur adam

Suna ERDEN

Girne’de trafik denetimleri esnasında yabancı uyruklu 4 öğrencinin içerisinde bulunduğu araçta uyuşturucu madde bulundu.

Tutuklanan Sudanlı öğrenciler Abdelrhman Mohamed, Mohammed Ahmed, Eltayeb Elhadi ve Abdelrahman Abdelhamid dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Abdelrhman Mohamed, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu ifade ederek, “Zaten miktar çok az, ben ciğerlerimi temizlemek için içiyorum” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 18 Haziran 2024 tarihinde saat 01.45 sıralarında Girne’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde trafik şubesi ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan EN 394 plakalı Toyota marka araçta, sürücü Abdelrhman Mohamed’in hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada sürücünün tasarrufunda bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Yolcular da tutuklandı

Polis, sürücü Abdelrhman Mohamed’in yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Mohammed Ahmed, Eltayeb Elhadi ve Abdelrahman Abdelhamid’in tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, zanlıların Lefkoşa’daki ikametgahlarında arama yapılacağını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

“Miktar zaten az”

Polisin ardından söz alan zanlı Abdelrhman Mohamed, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek, “zaten miktar çok az, ben ciğerlerimi temizlemek için içiyorum” dedi.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024, 10:26