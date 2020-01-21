Ciddi bir reform şart

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.00’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’nin görüşülmesi için oy birliğiyle ad-hoc komite kurulması kararı alındı.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında ilk olarak öneri sahipleri adına Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç’in sunduğu Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresinin geri çekilerek, ad-hoc komite gündemine alınması görüşüldü.

HP Milletvekili Mesut Genç söz alarak bankalardaki krediler konusundaki düzenlemelerin birçok hükümet döneminde gündeme geldiğini, çeşitli çalışmalar yapıldığını anlattı.

Amacın ortaya daha düzgün bir çalışma koymak ve toplum yararı olduğunu, iyi niyetle çalışıldığını söyleyen Genç, ad hoc komite oluşturulması adına öneriyi geri çektiğini belirtti.

Mesut Genç, vatandaş ile kurumlar arasında borç noktasında ciddi eksiklikler olduğunu, bunun giderilmesi gerektiğini dile getirerek, bu yasayla bankacılık adına reform yapma hedefinde olduklarını ifade etti.

Tüketici kredileri üzerinde değişken faiz olmasının ciddi mağduriyet yarattığını dile getiren Genç, esas amacın bunlara bir düzenleme getirmek olduğunu, ayrıca döviz cinsinden borçlanmanın da mağduriyet ve risk yarattığını kaydetti.

Yasanın ciddi bir reform yasası olduğunu belirten Genç, oy birliğiyle yasanın hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Özyiğit: Tüketicilerin de görüşü alınmalı…

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konunun en çok tartışılanlar arasında olduğunu söyleyerek, bankacıların değil tüketicilerin de görüşlerinin alınacağı bir ad hoc komitede tartışılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, krediyi alanların mağdur olmayacağı şekilde bir düzenleme yapılması istediklerini, ad-hoc komite kurulmasını desteklediklerini kaydetti.

Tatar: Öneriyi destekliyoruz

Başbakan Ersin Tatar, bu yasayı Maliye Bakanlığı döneminde çalıştıklarını söyleyerek, bu konuda ciddi birikim olduğunu, öneriyi desteklediklerini belirtti.

Tatar, yasanın ihtiyaç ve gereklilik olduğunu, tüketiciyi korumak istediklerini dile getirerek, değişken faizlerin sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

Erhürman: Hükümet hazırlamalıydı

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2012’den beri süren bir çalışma bulunduğunu, Merkez Bankası ve Bankalar Birliği ile ilişki kurularak hükümetin Meclis’e yasa tasarısı getirmesinin en doğru yöntem olduğunu söyledi.

Erhürman, tüketicilerin korunması konusunun herkes tarafından önemsendiğini ama bu çalışmanın arzu edilen hızda yürümeyeceğini, komitenin çok sayıda uzmandan görüş alacağını, sıfırdan yeni bir çalışma yapılacağını söyleyerek, “Tercih edilecek olan hükümetin yasa çalışması yaparak Meclis’e getirmesiydi” dedi.

Bazı tezkereler onaylandı

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasasının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi” ile “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasasının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi” kabul edildi.

Ardından İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Genel Kurul’dan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi de görüşülerek onaylandı.

Tezkerelerin onaylanmasının ardından 62. madde uyarınca konuşmalar yapıldı.

Arıklı: Ne oldu verilen sözler

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 62. madde uyarınca söz alarak eylemdeki CAS çalışanları konusunda konuşma yaptı.

Hükümetin bu konudaki tutumunun ciddiyetsiz olduğunu savunan Arıklı, UBP’nin muhalefette olduğu dönemde CAS çalışanlarına destek ve bazı sözler verdiğini hatırlattı.

Arıklı, Rekabet Yasası’nın bazı maddelerini okuyarak, handling hizmeti yapan tek bir şirket olmasının yasaya aykırı olduğunu, rekabet için bir şirketin daha kurulması gerektiğini söyledi.

Arıklı, CAS çalışanlarının beş aylık maaşlarının ödenmediğini, mağduriyetler yaşandığını belirtti.

Özyiğit Toplumla dalga mı geçiyorsunuz?

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, de söz alarak Yeniboğaziçi, İskele, Gazimağusa İmar Planı’nın rafa kaldırılmasını eleştirerek, “Toplumla dalga mı geçiyorsunuz?” diye sordu.

“UBP HP’yi teslim aldı ve Cumhurbaşkanı seçilme hayaliyle bunu öteledi” diyen Özyiğit, verilen emeklere yazık olduğunu belirtti.

“İçişleri Bakanı bunu nasıl sindirdi anlamadım” diyen Özyiğit, Ocak ayının ilk 14 günü içinde vize başvurusu yapılıp yapılmadığını, başvuru varsa bununla ilgili ne yapılacağını sordu.

Akıncı gönderdiği yasa kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, yasaya ilişkin raporu okudu.

Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı. Gelecek birleşim bugün saat 10.00’da başlayacak.