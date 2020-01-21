Kötü kader

Onur ULAĞ

Girne'de meydana gelen trafik kazasında dün sabah Kuzey Kıbrıs’a tatile gelen 51 yaşındaki Veysel Can, Mahir Salman Söker yönetimindeki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Söker’in yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Can’a çarpması sonucu gerçekleşti.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Veysel Can kaza mahallinde yaşamını yitirirken, sürücü Sökmen tutuklandı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Elde edilen bilgilere göre; kaza dün akşam saat 19.00 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolu Büyük Anadolu Otel önünde meydana geldi.

Tatil amaçlı ülkeye geldiği öğrenilen Veysel Can, yolu yaya olarak geçmeye çalışırken, o esnada

RF 453 plakalı aracıyla Girne’den çıkıp Lefkoşa’ya doğru seyreden Mahir Salman Söker yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Can, şiddetli çarpmanın etkisiyle aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine giden trafik ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatırken, sürücü Söker tutuklandı.

Söker’in bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.