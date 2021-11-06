Bu kadar basit mi?

Suna ERDEN

Narkotik ekipleri tarafından Girne ve Lefkoşa’da düzenlenen ‘Toz Duman’ operasyonunda ele geçirilen 2 buçuk milyon TL değerindeki 2 kilo 250 gram methamfetamin türü uyuşturucu ve 4 kilo 340 gram hintkenevirinin Nijerya’dan valizle getirildiği, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye sokulduğu ortaya çıktı.

Operasyonda geçtiğimiz hafta tutuklanan Ibunola Ruben Oliver, Louis Ekene Ubah, Ugochukwu Ezekiel Ugwu, Ruth Iyamu, Ogecchukwu Maureen ve Yasmine Uthman’ın ardından Jennifer Trayc Ohunyon da yakalandı.

Diğer 6 zanlının tutukluluk halleri sürerken, Jennifer Trayc Ohunyon dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Jennifer Trayc Ohunyon’un uyuşturucu maddeyi valizle ülkeye getirdiği açıklandı.

Aranan şahıs yakalandı



Duruşmada iddiaları aktaran polis, 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin ve 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı. Polis, operasyonda 6 kişi tutuklandığını ve soruşturma amaçlı polis hücresinde bulunduklarını ifade etti.Polis, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, suçla bağlantılı aranan Jennifer Trayc Ohunyon’un önceki gün tespit edilerek, yakalandığını söyledi.Polis, zanlının Gönyeli’deki ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını ifade etti.Polis memuru, Ohunyon’un ifadesinde 20 Ekim 2021 tarihinde Nijerya Havalimanında Ruben Oliver Ibunoluwa'nin yönlendirmesiyle içerisinde uyuşturucu olan valizi teslim alarak, KKTC'ne getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının getirdiği valizi Ruben Oliver Ibunoluwa'ya teslim ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının kısmen suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.