Büyükkonuk’ta Ayfodi Dağı olarak bilinen bölgede eski taş ocağının yol yapım çalışmaları kapsamında yeniden faaliyete geçirilmesi bölge halkını ayağa kaldırdı. Büyükkonuk sakinlerinin yanı sıra çevreye duyarlı vatandaşlar, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri dün tepkisini eylemle ortaya koydu.

Bu amaçla Büyükkonuk Belediyesi öncülüğünde eylem yapıldı. ‘Ayfodi Dağı’na dokunma’ temalı eylemde bölgeyi korumak için gereken tüm adımların atılacağı belirtildi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, yol yapımına karşı olmadıklarını ancak böylesi bir dağın ve çevrenin dinamit ile patlatılarak yok edilmesinin kabul edilir bir yanının bulunmadığını söyledi.

Ayfodi Dağı’nın Büyükkonuk bölgesinin bir simgesi haline geldiğini ve tahrip edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Sannaroğlu, söz konusu alanda taş ocağının faaliyet yapmasının yasal olmadığını ve izinlerin bu alanı kapsamadığını belirtti.



Sennaroğlu, taş ocaklarının kuzeye ilerlemesi durumunda yasal haklarına başvuracaklarını ve eyleme devam edeceklerini söyledi.

Dağı korumak için ne gerekiyorsa yapılacak

Eylemde, Büyükkonuk Muhtarı Mustafa Doğan, Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Gök, Akademisyen Prof. Dr. Şerife Gündüz, Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir ve Arkeolog Tuncer Bağışkan da birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda, büyük bir çevre tahribatı ile karşı karşıya kalındığı ifade edilerek, bir an önce yanlıştan dönülüp çevre tahribatının durdurulması istendi.

Büyükkonuk beldesinin bir simgesi olan Ayfodi Dağı’nın üst kısmında antik mezarların yanı sıra günümüzden 2000 yıl öncesi Roma dönemine ait kalıntılar ve sarnıçlar bulunduğu da hatırlatılarak, bu mirasın korunması için gerekenin yapılacağı belirtildi.