Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 143 gram uyuşturucu madde, bir adet uyuşturuculu hap ve 18 tane kanunsuz hava tüfeği fişeği ele geçirdi. Operasyonda Savaş Kadı, Atıf Adem ve Doğan Kadı gözaltına alındı. Zanlılar “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlamaları ile ilgili olarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Hasan Selvili, 4 Kasım 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Savaş Kadı’nın evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

İhbar ışığında söz konusu eve gidildiğinde zanlı Savaş Kadı’nın aracında tespit edilerek alıkonulduğunu belirten Selvili, daha sonra zanlı Savaş Kadı ile birlikte evine gidildiğini ve evde zanlı Atıf Adem’in de tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı.

Selvili, zanlıların üzerinde yapılan aramada zanlı Adem’in giydiği eşofmanın cebinde 4 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Uyuşturucuyu tencereye sakladı

Polis, ardından söz konusu evde yapılan aramada salonda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet Suboxone hap bulunduğunu belirtti.



Selvili, devam eden aramada, mutfakta, üzerinde sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve tencerenin içinde de 135 gram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.Polis Çavuşu Selvili, devam eden aramada zanlı Adem’in kaldığı yatak odasında 18 adet av tüfeği fişeği ve içerisinde sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elektronik nargile, bir yatak odasında ise 4 gram daha sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.Yürütülen soruşturmada zanlı Doğan Kadı’nın da konu evde kaldığının öğrenildiğini belirten Selvili, daha sonra zanlı Doğan Kadı’nın polise geldiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı.Zanlıların hakkında yürütülen soruşturmanın yeni başladığına dikkat çeken Selvili, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Mahkeme, zanlı Savaş Kadı, Atıf Adem ve Doğan Kadı’nın tahkikat maksatlı 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.