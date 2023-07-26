Sürekli zarar

Özlem ÇİMENDAL

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Güney Kıbrıs’tan elektrik alımına ilişkin açıklamada bulundu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa yaptığı açıklamada, 24 Temmuz tarihinde KKTC’ye Güney Kıbrıs’tan 8 megavata kadar alım yapıldığını açıkladı. Paşa, “Şu an kullanımlarda pik noktasına ulaştığımız için bu alımları yapıyoruz. Güneyden aldığımız elektriğin KWs’ini 15 TL’ye satın alıyoruz, ülkemizde de KWs ücreti 4.50 olarak üretiliyor. Bu fiyatlar İtalyan borsasına göre zaman zaman farklılık gösteriyor” dedi.

Paşa, “Şu anda 30 Megavat kadar açığımız var özellikle Değirmenlik ve bölgesinde yer altı kabloları ve iletim hatlarında kopmalar meydana geldi bu sorun bizim için oldukça büyük sorundur ekiplerimiz büyük uğraşlar veriyor. Ayrıca dün akşamki Yönetim kurulumuzda Güneyden elektrik alımını en aza indirmek için Teknecik Elektrik Santrali’ne 40 megavatlık üretim için yatırım yapma kararı aldık, çünkü kış aylarında da pik noktasına yine ulaşacağız. Bu açığı kapatmak için AKSA da 35 megavatlık kapasitesini arttıracak bizle beraber. Güney Kıbrıs’tan hem arızalarımız hem de üretim yetersizliğimizden dolayı zaman zaman elektrik almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



