Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen modeller, Kapadokya’da boy gösterdi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Kapadokya Fashion Week'e katılmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen modeller, özel defilede boy gösterdi.

Ürgüp Yunak Evleri’nin ev sahipliğinde, geçen cuma günü Avrupa Afrika Avrupa Moda Haftası’nın (AFWEU) organizasyonu ile başlayan Kapadokya Fashion Week, dün mankenlerin defilesi ile devam etti.

36 ülkeden Kapadokya’ya gelen 40 manken, modacılar tarafından tasarlanan giysileri podyumda tanıttı.

Etkinliğe katılan misafirler defileyi ilgiyle izledi. AFWUE CEO’su Aydın Açık, Kapadokya Fashion Week’in başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için aylar süren ciddi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Açık, Kapadokya Fashion Week´i gelecek yıldan itibaren ilkbahar ve sonbahar olarak iki kez düzenleme kararı aldıklarını kaydederek, Kapadokya bölgesinin dünyaya tanıtımına daha fazla katkı sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

