Arkadaşını sırtından bıçakladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Şht. Hasan Yılmaz Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, internet kullanımı ile ilgili aralarında yaşanan tartışma sonucu ev arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan Leonard Chima Ehimare dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada ev arkadaşları arasında yaşanan kavgada önce Patrick Arinze Okemahalam’ın zanlıyla saldırdığı, bıçakla elinden yaraladığı belirtildi.

Zanlının ise bıçağı ev arkadaşının elinden alarak, Okemahalam’ın sırtına 3 kez sapladığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 14 Eylül 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Osman Hacet Apartmanı’nın 5 numaralı dairesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, internet kullanımı ile ilgili Leonard Chima Ehimare’nin ev arkadaşı Patrick Arinze Okemahalam ile tartıştığını belirtti. Polis, tartışma esnasında Okemahalam’ın Ehimare’yi bıçakla sol elinden yaraladığını açıkladı. Polis, Ehimare’nin de Okemahalam’ın elinden bıçağı alıp, karşı saldırıya geçtiğini söyledi. Polis, Ehimare’nin Okemahalam’ın sırtına 3 kez bıçak saplayıp ağır yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Okemahalam’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından,yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ise olay yerinde tutuklandığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, Okemahalam’ın sağlık durumunun henüz netlik kazanmadığını anlattı.

Polis, olaya tanık olan bir şahsın ismine ulaşıldığını ancak şahsın henüz tespit edilemediğini belirtti. Polis memuru, işlenen suçun ağır ceza kapsamına giren bir mesele olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.