Yıldırım hızıyla yargılanacak

Suna ERDEN

Casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanan, aracında telsiz, flaş bellek, harita gibi birçok eşya bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi dün Askeri Mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye getirilirken oldukça neşeli olduğu gözlemlenen zanlının davasını, Güney Kıbrıs’tan ailesi, arkadaşları ve barış aktivistlerinden oluşan grup da izledi.

Duruşmada zanlının cep telefonuyla birinci derece askeri yasak bölge ilan edilen 5 farklı bölgeyi fotoğrafladığına dair tespit yapıldığı açıklandı.

Zanlının güneyde yaşadığı, yargılanacağı suçun 5 yıl hapis cezası öngördüğü, kaçma ihtimali bulunduğu belirtilerek, tutuklu yargılanması talep edildi.

Mahkeme, zanlıyı 7 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.



Askeri bölgeleri çekti

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlının İskele’de kaldığı bir otel odasından ayrıldıktan sonra, temizlik görevlileri tarafından odada el telsizi bulunup, otel yetkilileri tarafından polise verildiğini ve Soutzi'nin Güney Kıbrıs’a geçtiğinin belirlendiğini anlattı.

Polis, zanlının 30 Ağustos’ta Pile’den KKTC’ye geçiş yapıp tutuklandığını anımsattı.

Polis, zanlının cep telefonuyla birinci derece askeri yasak bölge ilan edilen 5 farklı bölgeyi fotoğrafladığını belirtti.

Polis memuru, zanlının elinde biri askeri bölge olan Google’da işaretlenmiş 2 harita olduğunu, ayrıca zanlıya ait fotoğraf makinesi, GPS cihazı, ses kayıt cihazı ve ses kayıtlarıyla birlikte, hafıza kartlarında 75 klasörde 21 bin 775 verinin bulunarak incelemeye alındığını anlattı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamladığını belirterek, fotoğrafların çekildiği yerlerde gerekli incelemelerin yapıldığını, zanlının gönüllü olarak sözlü ifadesinin temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir iş yeri ve ailesi bulunmadığını, 1. derece askeri bölgeyi fotoğraflamanın 5 yıl hapis gerektiren bir suç olduğunu mahkemeye aktardı.

Kaçma ihtimali var

Savcı Doğa Tokay da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olan zanlının kaçabilme ihtimali bulunduğunu, 1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflamanın ağır bir suç olduğunu söyleyerek, zanlının Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasını talep etti.

Sağlık kontrolü talebi

Zanlı avukatı Öncel Polili ise savcının talebine itirazları bulunmadığını ancak müvekkilinin tutuklu bulunduğu sırada sağlık sıkıntıları yaşadığını belirterek, tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesini talep etti.

7 günü aşmayacak

Tarafları dinleyen Yargıç Hazal Hacımulla ise, 1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflamaktan suçlanan zanlının davaları görüşülünceye kadar 7 günü geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Hacımulla ayrıca, zanlının Merkezi Cezaevi'ne gönderilmeden tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesini emretti.