Gürses: Sevgiyle hizmet ediyoruz

Merit Lefkoşa Hotel’in her yıl düzenlediği geleneksel yeni yıl personel gecesi bu senede eğlence ve coşkuyla gerçekleşti.

Merit Lefkoşa Sultan Restaurant’ta düzenlenen ve tüm personelin ailesi ile birlikte katıldığı unutulmaz gecede; Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Cem Toker, Merit Otelleri Yönetim Kurulu üyesi ve Teknik Koordinatörü Aytekin Yayla, İnsan Kaynakları Kootdinatörü Yavuz Kutlu’da personeli yalnız bırakmadı.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, personele hitaben yaptığı konuşmasında; “2022 yılı boyunca, sayısız organizasyon ve misafir ağırlamalarında, Merit Lefkoşa Hotel’in sevgiyle hizmet ediyoruz sloganına yakışır bir şekilde; misafirlerine özveri ve sevgiyle hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Gürses’in konuşmasının ardından Aralık ayı personellerine ödülleri verilirken, 10’uncu hizmet yılını dolduran personellere ise teşekkür plaketleri, Merit Otelleri Yönetim Kurulu üyesi ve Teknik Koordinatörü Aytekin Yayla tarafından takdim edildi.

Yılın personeli Mehmet Arslan oldu

Ayrıca gecede 2022 yılında her ay seçilen ayın personelleri arasından kura ile yılın personeli seçimi gerçekleştirildi. Merit Lefkoşa Hotel yılın personeli olarak seçilen Teknik Servis Personeli Mehmet Arslan başarılı ve örnek çalışmalarından ötürü tebrik edilerek, Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Cem Toker ve Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses tarafından ödül ve sertifikası takdim edildi.

Ayşegül Zaim coşturdu

Kuzey Kıbrıs’ın başarılı Sanatçısı Ayşegül Zaim’in güçlü sesi, yorumu ve muhteşem sahne performansıyla eğlencenin doruklarda yaşandığı gecede, Merit Lefkoşa Hotel çalışanları gece boyunca doyasıya eğlenirken; gecenin heyecanla beklenen zengin piyango çekilişi bölümünde ise tüm personele hediyeler dağıtıldı.