Ercan’da tutuklandı

Lefkoşa’da 2020 yılında yaşanan olayda şantaj yoluyla bir şahıstan para ve araba alan C.K.’nin cezadan kurtulmasını sağlamak için yalancı şahitlik yapan ve suç ortaklığı anlamına gelen ‘feri fail’ suçundan aranan Mehmet Kırdar Ercan Havalimanı’nda gözaltına alındı. Olay tarihinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçan ve 2 yıl sonra Ercan’dan giriş yapınca yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Polis memuru, 2020 yılında yaşanan olayda C.K. isimli 33 yaşındaki erkek şahsın Yusuf Günay’ı , “Kara para aklıyorsun” diyerek tehdit edip, 80 bin lirası ile aracını aldığını söyledi. Polis, C.K.’nin “Eğer bu yaptıklarımızı ailene söylersen seni sakat bırakırım ailene de zarar veririm" demek suretiyle Günay’ı tehdit ettiğini belirtti. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili ifadesi alınan Mehmet Kırdar’ın C.K.’nin cezadan kurtulmasını sağlamak amacıyla Günay’ın tehdit yoluyla değil kendi gönlüyle aracını verdiğini söylediğini ve feri fail suçunu işlediğini belirtti.

Güneye kaçtı

Polis, zanlı feri fail suçundan mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest kaldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının davası görüşülmeden yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığını belirtti.

Aranan şahıs olan zanlının 13 Ocak 2023 tarihinde Ercan Havalimanından ülkeye giriş yaptığını, muhaceret işlemleri yaptırdığı esnada tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, Mehmet Kırdar aleyhinde "Feri Fail" meselesi ile alakalı dosya tanzim edildiğini anlattı.

Polis, zanlının KKTC'de olmayıp yurt dışında olduğundan dolayı aleyhinde bulunan dosyalar ile ilgili kendisinden herhangi bir soruşturma yapılamadığını aktardı.

Soruşturmanın yeniden başlatıldığını ifade eden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.