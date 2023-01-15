Meydan okudu

Cumhuriyet Meclisi Bahçesi’nde 12 Ocak 2023 tarihinde törenle açılışı gerçekleşen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük büstleri ile ilgili kamuoyunda tepilere neden olan büstler gündemde yerini koruyor.

Büstleri hazırlayan Sanatçı Cafer Potinci, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sanatçı Cafer Potinci, büstlerle ilgili iki gündür çirkin ve seviyesiz eleştiriler okuduğunu ifade ederek, büstleri kendinin yaptığını belirtti. Potinci,“Bir büst yapıldığı yaş dönemini yansıtır. Sizin beyninizdeki görüntü ile aynı olması beklenmez. Bu iki büstün sahiplerine benzemediğini iddia edenler belli ki liderlerimizin bu dönemlerini kaçırmışlar. Daha iyisini ben yaparım diyorsanız gelin heykel çamurunuz benden olsun” ifadelerine yer verdi.

Potinci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir söz vardır:

"Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar.”

Benim atölyemde sizlere yetecek kadar çamurum var. Daha iyisini ben yaparım diyorsanız gelin heykel çamurunuz benden olsun.”

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023, 06:04