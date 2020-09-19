Güzellik ikinci planda kaldı

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020, 11:25

Yıllardır formda fiziğiyle gündemde olan; sürekli aynı vücut tiplerini örnek göstermekle suçlanan Victoria's Secret podyumlarına 1999'da adım atıp, 3 kez Fantasy Bra'yi giyen, 5 kez de defilenin açılışını yapan Adriana Lima çocukları olduktan sonra hayatındaki her şeyin değiştiğini söyledi. Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan Lima, "Kızlarım doğduktan sonra hayatım değişti. Güzellik ve bakımı ikinci plana aldım. Çünkü onlar büyüdükçe beni kopyalıyorlar, şekil odaklı olmalarını istemiyorum” dedi. İşte dünden bugüne fit görünümü ile gündemde olan Adriana Lima'nın kareleri...