Sınırda kapılarında gerilim artıyor

Abdullah SUİÇMEZ

Rum polisi, sınır kapılarında Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarına eziyet çektiriyor.

Sınır geçişlerinde, güneye geçecek kişilerden anne ve babasına ait Rum kimliklerini isteyen polis, ibraz etmeyenleri geri çeviriyor.

Rum polisinin her gün yüzü aşkın kişiyi sınır kapısından geri çevirdiği ifade edilirken, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, son zamanlarda Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a geçişlerde yaşadığı sorunların arttığını, Kıbrıs Rum liderliğinin geçiş kapılarında geçişleri zorlaştıran yeni uygulamaları yürürlüğe koymaya hazırlandığı yönünde bir hissiyatının olduğunu belirtti.

Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Ledra Palas Sınır Kapısı’nda başından geçen bir olaydan bahsederek, Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının geçişlerde yaşadığı soruna tepki gösterdi. Özersay, başından geçen olayı şu ifadelerle anlattı: “Ledra yaya geçiş kapısında sırada bekliyoruz, Kıbrıs Rum geçiş noktasında upuzun bir insan kuyruğu. Eşi ve çocuklarıyla geçmeye çalışan bir genç ile Kıbrıs Rum polisi ve muhaceret görevlisi arasında uzayıp giden bir tartışma var. Genç bir süre önce geçtiklerini sorun çıkmadığını şimdi neden sorun yaratıldığını anlamadığını söylüyor. Geçen hafta geçebiliyorken şimdi neden geçemiyorlar anlamıyor, haklı olarak tepki gösteriyor. Ya geçen defa bir yanlışlık yapıldı ya da bugün yapılıyor, aklı almıyor, herkesin içinde uluorta öyle bir durumda bırakıldığı için morali bozuluyor, Rum polisin ‘geri gidin, dışarı’ diye sesini yükseltmesi üzerine ortam geriliyor, genç adam dokunma bana çek elini deyince havada küfürler uçuşuyor.”

Özersay: Adeta eziyet ediliyor

Son iki haftada üçüncü kez aynı olaya tanık olduğunu belirten Özersay, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Nedense Rum geçiş noktalarında yerine göre anne veya babası Türkiye’de doğan ya da Türkiye’den gelen insanlarımıza, yerine göre istenen kimlik kartında, yerine göre sürüş ehliyetinde, yerine göre evlilik belgesinde ve çocukların geçişinde bir biri ile çelişkili ve gününe göre değişen keyfi bir uygulama ile adeta eziyet ediyor.

Belki döviz-Türk Lirası farkı nedeniyle Rumların KKTC’ye geçip alış veriş yapması rahatsız ettiği için geçiş kapılarını biz Kıbrıslı Türkler üzerinden tıkamaya, zorlaştırmaya çalışıyorlar.”