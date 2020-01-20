İR-MAR Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde hizmete girdi

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Gönyeli Yenikent bölgesinde hizmete giren İR-MAR Süpermarketin açılışı yapıldı. ‘Alışveriş anlayışınızı değiştirmek için’ sloganıyla hizmete açılan İR-MAR, Süpermarketin açılış törenine ilgi yoğundu.

İnşaat sektöründe yıllardır başarılı işlere imza atan Ahmet Göçen, Gönyeli’ye yeni bir yatırım daha kazandırdı. İR-MAR Süpermarketin açılışı, İçişleri Eski Bakanı UBP Milletvekili Kutlu Evren, Yenikent Muhtarı Salahi Karpuzcu ve İr-Mar Süpermarket direktörü Ahmet Göçen tarafından gerçekleştirildi.

İçişleri Eski Bakanı UBP Milletvekili Kutlu Evren, ülkemize yeni bir işletme kazandıran Ahmet Göçen ve ailesini tebrik ederek, İR-MAR Süpermarketin herkese hayırlı olmasını dileyip kurdeleyi kesti.

Açılışta konuşan İr-Mar Süpermarket direktörü Ahmet Göçen, “Bu süpermarketi açmaktaki tek amacımız, sizlere en iyi şekilde hizmet etmek, kaliteyi ve güzelliği sizlere sunmaktır.Umarım aradığınız her şeyi burada bulursunuz. Eğer bir eksiğimizi, yanlışımızı görürseniz bunları bizimle paylaşınız ki biz de zaman içerisinde bu eksikliklerimizi gidererek en iyiye ve en güzele doğru hareket ederiz” dedi.