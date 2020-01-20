Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris; Güney Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştiren Dünya Helenizm Parlamentolar Arası Birliği (DHPA) heyetiyle yaptığı görüşmede Akdeniz bölgesindeki gelişmelerle ilgili olarak görüş teatisinde bulunuldu.

Temsilciler Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Akdeniz’de tüm endişe verici konular ele alındı.

Şilluris, Türkiye’nin Suriye’de yaptıklarını Libya’da da yapmaya çalıştığını belirterek, gelişmelerin endişe verici olduğunusöyledi.

DHPA Başkanı Peter Katasambanis konuşmasında Kıbrıs’ın stratejik bir bölgede bulunduğunu belirterek, ülkenin çalkantılı Doğu Akdeniz bölgesindeki ülkeler arasındaki barış ve işbirliğine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Katasambanis ayrıca Kıbrıs ekonomisinin kaydettiği kalkınmaya da atıfta bulundu ve Kıbrıs’ın DHPA üyesi ülkelerle tüm alanlardaki işbirliği beklentilerine dikkat çekti.

Rum Meclis Başkanı bu alanda ortaya çıkan tüm girişimlere değinerek Meclisin yetkili kurumlarla işbirliği ve her fırsatta çalışmalarını ilerletmek amacıyla bu girişimlere destek vereceğini vurguladı.

Açıklamaya göre, görüşmede DHPA heyeti Başkanı ve Batı Avusturalya Eyaleti milletvekili Peter Katasambanis, ikinci Başkan Yardımcısı, Kanada’nın Ontario Eyaleti milletvekili Effie Triantafyllopoulos ve yönetim kurulu üyeleri, DHPA eski Başkanı ve Sekreteri John Pandazopoulos, Nova Scotia Eyaleti (Kanada) Çalışma ve Yüksek Eğitim Bakanı Labi Kousoulis ve Yeni Güney Galler Eyalet Ulaştırma Bakan Yardımcısı Eleni Petinos hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 12:05