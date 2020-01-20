Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris; Güney Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştiren Dünya Helenizm Parlamentolar Arası Birliği (DHPA) heyetiyle yaptığı görüşmede Akdeniz bölgesindeki gelişmelerle ilgili olarak görüş teatisinde bulunuldu.
Temsilciler Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Akdeniz’de tüm endişe verici konular ele alındı.
Şilluris, Türkiye’nin Suriye’de yaptıklarını Libya’da da yapmaya çalıştığını belirterek, gelişmelerin endişe verici olduğunusöyledi.
DHPA Başkanı Peter Katasambanis konuşmasında Kıbrıs’ın stratejik bir bölgede bulunduğunu belirterek, ülkenin çalkantılı Doğu Akdeniz bölgesindeki ülkeler arasındaki barış ve işbirliğine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.
Katasambanis ayrıca Kıbrıs ekonomisinin kaydettiği kalkınmaya da atıfta bulundu ve Kıbrıs’ın DHPA üyesi ülkelerle tüm alanlardaki işbirliği beklentilerine dikkat çekti.
Rum Meclis Başkanı bu alanda ortaya çıkan tüm girişimlere değinerek Meclisin yetkili kurumlarla işbirliği ve her fırsatta çalışmalarını ilerletmek amacıyla bu girişimlere destek vereceğini vurguladı.
Açıklamaya göre, görüşmede DHPA heyeti Başkanı ve Batı Avusturalya Eyaleti milletvekili Peter Katasambanis, ikinci Başkan Yardımcısı, Kanada’nın Ontario Eyaleti milletvekili Effie Triantafyllopoulos ve yönetim kurulu üyeleri, DHPA eski Başkanı ve Sekreteri John Pandazopoulos, Nova Scotia Eyaleti (Kanada) Çalışma ve Yüksek Eğitim Bakanı Labi Kousoulis ve Yeni Güney Galler Eyalet Ulaştırma Bakan Yardımcısı Eleni Petinos hazır bulundu.
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak