“Kıbrıs’ı çok seviyorum”

Abdullah SUİÇMEZ

Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar 75’inci yaş gününü dostlarıyla birlikte Kıbrıs’ta kutladı.

Adaya geldiği ilk gün Merit Crystal Cove Genel Müdürü Ercan Turhan’ın sürpriziyle karşılaşan Reha Arar, otel bahçesinde pastasını kesti.

Arar’a dün de Merit Royal’de halkla ilişkiler ve diğer bölümlerde çalışanlar sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Arar’ın pastası kesildi, şerefine şampanya içildi.

Kendisine karşı gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Reha Arar “Kıbrıs’ta uzun yıllar hizmetlerim oldu. Ülkeyi ve halkı çok seviyorum” dedi.

