Kalp şüphesi

Ülkenin tanınmış iş insanlarından, Yapım İnşaat Direktörü Tekin Köse 61 yaşında hayatını kaybetti. Yardımsever ve çalışkan kişiliğiyle bilinen Köse’nin beklenmedik bir zamanda hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.

Tekin Köse'nin kalp krizi sonucu öldüğü düşünülürken, kesin sonucun bugün yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Elde edilen bilgilere göre; Köse, dün sabaha karşı saat 02.50 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Köse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Tatar: Ani ve beklenmedik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

“Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın” ifadelerini kullanan Tatar şunları kaydetti:

“Çok değerli arkadaşımız, işadamı ve girişimci Tekin Köse kardeşimizin ani ve beklenmedik vefatını büyük ve derin bir üzüntüsü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, çalışanları ve ailesine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.”

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2021, 10:01