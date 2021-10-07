Anastasiadis zorda

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dostlarının ve eskiden çalıştığı avukatlık bürosunun, Güney Kıbrıs’ı yine zor durumda bıraktığı ifade edildi.

Politis gazetesi “Pandora Papers’e de Dostane Katılım” başlığıyla manşete çektiği haberinde, özetle “Nikos Anastrasiadis” avukatlık bürosunun faaliyetlerinin, bir kez daha Anastasiadis’e dokunan “yolsuzluk gölgeleri” meydana getirdiğini yazdı.

Gazete, Rum kesiminin, altın pasaport alıp, şaibeli işlemler yapan şirketler kuran kişilerle alakalı yeni ifşaatlarda başrolde olduğunu kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dostları Rus oligark, eski senatör ve milletvekili Leonid Lebedev ile Suudi Arabistan Şeyhi Abdul-Rahman Khalid Salen bin Mahfouz ile bazı ortak noktaları bulunduğunu savundu.

Bahse konu kişilerin zaman zaman gündemi ve kovuşturma makamlarını meşgul ettiklerini belirten gazete, yukarıda bahsedilen iki kişinin de “altın pasaport” sahibi olduklarını, dolayısıyla Kıbrıs vatandaşı olduklarını, aynı zaman özel jetlere sahip olduklarını belirtti. Haberde, Anastasiadis’in de bu jetleri gerek iş seyahatleri, gerek ailesiyle yaptığı seyahatler için bedava kullandığı ifade edildi.

Pandora Papers skandalının, Anastasiadis ile Rus oligark Leebedev arasında vahim bir bağlantı kurduğunu ve Anastasiadis ile Lebedev’in isimlerinin ilk kez birlikte anılmadığını anımsattı.

Gazete, 5-6 yıl önce gündeme gelen olayda, Anastasiadis ve ortağı Theofanis Filippos’un da adının geçtiğini ekledi.