Gelişler sürüyor

Yabancı uyruklu öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’a gelişleri sürüyor. Yükseköğretimde yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenci hareketliliği artarken, gelenler pandemi kuralları kapsamında ülkeye alınıyor.

Bu yıl 20 bine yakın öğrencinin gelmesi beklenirken, aşılı olanlar PRC test sonucu ibraz ediyor, aşısız olanlar ise KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından aşılanıyor.

Bakanlığın öğrencilerin aşılanması için 40 bin doz ayırdığı ifade edilirken, Başbakan Ersan Saner, önceki gün yaptığı açıklamada 3. dünya ülkelerinden gelen öğrencilere ve özellikle DSÖ’nün kırmız ülke olarak nitelediği ülkelerden gelen öğrencileri aşılama çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Önlemler alındı

Bu arada Ercan Havaalanı’nda stant kuran üniversite temsilcileri de giriş yapan öğrencilere rehberlik ediyor.

Hava alanında tedbirler alındığı belirtilirken, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yolcuların ve öğrencilerin sağlığı için her türlü hijyen önlemini aldıklarını söyledi.

Özçelik, üniversitelerin ülke ekonomisi için çok büyük bir değer olduğunu belirtti. Özçelik, “2021’de hükümetimizin yüz yüze eğitim kararı vermesinin ardından Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarımızın aldığı tedbirle öğrenciler adamıza gelmeye başladı. Bizler de T&T Ercan Havalimanı’nda yolcularımız ve öğrencilerimizin sağlığı için her türlü hijyen önlemlerini almış durumdayız. Öğrencilerimizin adaya gelmesi esnafımız ve piyasanın yeniden canlanmasına neden olacak ve ekonomik çarklar yeniden dönmeye başlayacaktır” dedi.

