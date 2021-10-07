‘Kıyamet kopar’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile önümüzdeki seçimler arasındaki seçmen sayısında fahiş bir fark olması durumunda “kıyametin kopacağını” ifade etti.

Erhürman, CTP’nin 2022 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde her beldede aday çıkaracağını ve bu konuda çalışmalarına devam ettiklerini de belirtti.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Erhürman, Meclis’i kapatma basiretinin bile gösterilemediğini söyledi.

Yaz döneminde hükümet yetkililerinin kendileriyle diyaloğa geçmediğini ifade eden Erhürman, şu anda ortada hükümet olmadığını savundu.

Hükümetin uzun bir süre ağzına “Anayasa” kelimesini almaması gerektiğini söyleyen Erhürman, aralıktan beridir Meclis’in de yok hükmüne getirildiğini öne sürdü. Meclis’in itibarının yerle bir olduğunu söyleyen Erhürman, “Bir yasama dönemi içerisinde 74 yasa gücünde kararname çıkarttılar. Bu ülkede başkanlık sistemi varmış gibi. Meclis’te destekleri bile yokken memlekette diktatörlük ilan ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yaşananları unutmadık”

Halkın iradesinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve Ulusal Birlik Partisi kurultayında ayaklar altına alındığını savunan Erhürman, halkın iradesini yenileyecek bir erken seçime ihtiyaç olduğunu her zaman söylediklerine dikkat çekti. Erhürman, “İrade bu kadar yıpranmışken 2023’e kadar gidecek bir icraat hükümeti kurmak bu halkla dalga geçmekti. İradenin bu kadar paspas edildiği bir noktada bunu yapmayı doğru bulmadık” diyerek, hükümet yetkililerinin bile Hükümetin halka eziyet olduğunu söylediklerini iddia etti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na da (BRTK) eleştiriler yönelten Erhürman, en son ne zaman davet aldığını hatırlamadığını söyleyerek, bu gibi zihniyetler iktidardayken demokrasinin ayaklar altına alındığını öne sürdü.

Polis emeklilerine ziyaret

Öte yandan Tufan Erhürman, Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya ve CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit de eşlik etti.

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, hükümetin artık yok hükmünde olduğunu savunarak, ülkedeki tüm kurumsal yapının “darmadağın” edildiğini söyledi.