Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak başlattığı ve dört belediye başkanının daha destek verdiği eylemin sona ermesi için görüşmeler yapılıyor. Sarıçizmeli bu çerçevede, önceki gün Başbakan Ersan Saner ile görüştü.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak başlattığı eylem 8’inci gününde. Eylemin 6’ncı gününde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da Bakanlığın bahçesine çadır kurarak eyleme katılmış, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise ziyaret ederek destek vermişti.

Başbakan’ın çağrısı üzerine görüştüklerini belirten Sarıçizmeli, görüşmede Başbakan’ın önerilerini dinlediklerini aktardı.

Başbakan’ın önerilerinin tümünün planda bulunduğunu kaydeden Sarıçizmeli, “Gördük ki Başbakan planla ilgili bilgi sahibi değil” dedi.

KTÖS ve KTOEÖS’ten destek

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, bazı belediye başkanlarının Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesinde başlattığı çadır eylemini ziyaret ederek destek belirtti.