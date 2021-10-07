Test sayısı 3 milyonu aştı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 65’i yerel 79 pozitif Covid-19 vakasına rastlandı, 76 kişi de taburcu edildi.

Kuzeyde son 24 saatte 17 bin 223 test yapılırken, toplam sayı 3 milyonu aştı.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte Coronavirüs bir can aldı, 100 yeni vakaya rastlandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün toplam 17 Bin 223 test yapıldı, 65'i yerel, 79 pozitif vakaya rastlandı.

Açıklamada, 3 kişinin yurt dışından geldiği, 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Vakaların 17 kişisi Lefkoşa, 18 kişisi Girne, 16 kişisi Gazimağusa, 10 kişisi İskele, 1 kişisi Güzelyurt, 3 kişisinin de Lefke Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı: 3 milyon 42 bin 285

Toplam vaka sayısı: 19 bin 993

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 19 bin 045

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 869

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 53

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 810

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 81

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 2 bin 488

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 549

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 665

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 7 bin 468

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 61 bin 529

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs bir can aldı, 100 yeni vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, dün yaşanan ile birlikte toplam can kayıpları 557'ye ulaştı.

Yapılan 46 bin 925 testin 100'ü pozitif sonuçlanarak toplam vaka sayısını 120 bin 861'e yükseltti.

Tedavi gören hasta sayısı 59, durumu ciddi olanların sayısı da 21 olarak açıklandı.