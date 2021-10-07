Sıkıntı aşılmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “Kıbrıs Türk halkının sorunlarının ve sıkıntılarının çözümüne çaba harcaması” konusunda çağrıda bulundu.

Özersay, Güney Kıbrıs ve Türkiye üzerinden uluslararası seyahat edecek vatandaşların aşı sertifikaları ile ilgili yaşadığı sıkıntıya işaret ederek, Tatar’dan aşı sertifikalarının kabulü için gerekli çabayı göstermesini istedi.

Verilen bilgiye göre, bir televizyon programına katılarak gündemdeki konuları değerlendiren Özersay, Cumhurbaşkanı’nın New York’ta, Rum Lider ve BM Genel Sekreteri ile bir araya geldiğinde yapılması gereken şeyin; gündelik hayatı doğrudan ilgilendiren meseleleri masaya koymak olduğunu kaydetti.

Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yurt dışı temaslarında bir araya geldiğini de hatırlatarak, “Türkiye üzerinden yapılacak uçuşlarda aşı kartının geçerli kılınması mümkündü. Türkiye’den yurt dışına yapılacak uçuşlar için bizim aşı kartımızın oradakiyle denkliğinin olması lazım. Online olarak bu adaptasyon sağlanmalı. Aşı kartlarının denkliği konusu bir an önce hayata geçirilmelidir” görüşünü dile getirdi.

Hükümete “Eğer memlekete hizmet ediyorsanız devam edin” sözleriyle seslenen HP Genel Başkanı Özersay, hükümeti “memlekete zarar vermesi, hukuk tanımazlığı ve muhalefeti yok sayması” gerekçesiyle eleştirdi.