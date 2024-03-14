Beğeniyle dinlendi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde yer alan LBO Çocuk Koroları ve Çok Sesli Gençlik Korosu önceki akşam koronun onuncu yılına özel bir konser verdi.

Şef Hare Yakula yönetiminde sahne alan koroya Ercüment Şeker de piyanosuyla eşlik etti.

Verilen bilgiye göre, Koronun Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde seslendirilen müzikallerden şarkılar ve çok sesli klasik ezgiler beğeni ile dinlendi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser başlangıcındaki konuşmasında “Onlarla da öğretmenleri ile de gurur duyuyorum. Bizlere güvendiğiniz ve çocuklarınızı eğitmenlerimize emanet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

