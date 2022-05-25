Gözlem yapıldı

Polis Okulu Müdürlüğünde temel eğitimleri devam etmekte olan 15. dönem itfaiye memurları, eğitimlerinin bir parçası olarak kritik tesislere yapılan geziler kapsamında Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, ziyarette, santralde alınan yangın önlemleri ile yangın söndürme sistemlerinin nasıl çalıştığı ve kapasitelerinin ne olduğu, ayrıca santral ve çevresinde yangın çıkması muhtemel yerler ve bunlara nasıl müdahale edileceği konusunda itfaiye öğrencileri bilgilendirildi.

Elektrik santrali yetkilileri ile yapılan görüşmede ayrıca, meydana gelecek olası yangın durumlarında ve alınan yangın önlemleri hususunda tavsiyeler verildi ve gerek eğitim gerekse diğer konularda santral çalışanlarına, İtfaiye Müdürlüğü olarak katkı koymaya hazır oldukları belirtildi.