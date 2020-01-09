Merit Lefkoşa Hotel yönetici ve çalışanları eski yılın yorgunluğunu atmak ve yeni yılı karşılamak için düzenlenen personel gecesinde bir araya geldiler.
Tüm personelin katılımda bulunduğu ve iki gece yapılan personel balosunda, Genel Müdür Mine Gürses ve otel yöneticileri tüm personeli kapıda karşıladı.
Gecede, 2019 yılında 12 ay boyunca seçilen ayın personelleri arasında yapılan kura ile belirlenen 2019 yılı personelleri; Sedat Paksoy ve Celal Yalçın’a plaketleri ve ödüllleri takdim edildi.
Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, personele hitaben yaptığı konuşmasında;
yoğun geçen bir yılın ardından sayısız organizasyon ve misafir ağırlamalarında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.
Kuzey Kıbrıs’ın başarılı sanatçısı Ayşegül Zaim ve orkestrasının muhteşem sahne performanslarıyla tüm personelin doyasıya eğlendiği gecede, zengin piyango çekilişi ile de tüm personele hediyeler dağıtıldı.
Merit Lefkoşa Hotel personeli 2019’un yorgunluğunu eğlenerek attı
2020 yılı için moral depolandı
Merit Lefkoşa Hotel yönetici ve çalışanları eski yılın yorgunluğunu atmak ve yeni yılı karşılamak için düzenlenen personel gecesinde bir araya geldiler.
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YORUMLAR
kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim