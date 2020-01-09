Merit Lefkoşa Hotel personeli 2019’un yorgunluğunu eğlenerek attı

Merit Lefkoşa Hotel yönetici ve çalışanları eski yılın yorgunluğunu atmak ve yeni yılı karşılamak için düzenlenen personel gecesinde bir araya geldiler.

Tüm personelin katılımda bulunduğu ve iki gece yapılan personel balosunda, Genel Müdür Mine Gürses ve otel yöneticileri tüm personeli kapıda karşıladı.

Gecede, 2019 yılında 12 ay boyunca seçilen ayın personelleri arasında yapılan kura ile belirlenen 2019 yılı personelleri; Sedat Paksoy ve Celal Yalçın’a plaketleri ve ödüllleri takdim edildi.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, personele hitaben yaptığı konuşmasında;

yoğun geçen bir yılın ardından sayısız organizasyon ve misafir ağırlamalarında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Kuzey Kıbrıs’ın başarılı sanatçısı Ayşegül Zaim ve orkestrasının muhteşem sahne performanslarıyla tüm personelin doyasıya eğlendiği gecede, zengin piyango çekilişi ile de tüm personele hediyeler dağıtıldı.