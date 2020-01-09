Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu’nda Karagöz ve Hacivat dersi

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu’nda Karagöz ve Hacivat oyununu izleyen minikler son derece mutlu oldu. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Oyunu büyük bir heyecanla izledik, çok eğlendik, çok güldük, çok mutlu olduk” denildi.

Adanın tek Karagöz Hacivat oynatıcısı İzel Seylani’nin çocuklar için ara vermeden bir ders saati Karagöz ve Hacivat’ı anlattığı belirtilirken şöyle denildi:

“600 yıllık gölge oyunun piri Şeh küşter-i başından sarığını çıkarır ve tıpkı bir perde gibi gerer. Perdenin arkasına bir mum yakar ayağından deri çarıklarını çıkararak ellerine giyer ve perdenin arkasında Karagöz ve Hacivat konuşuyormuş gibi elindeki çarıkları hareket ettirir... Sonra döner ve bunun bir felsefesi var padişahım der; - Beyaz perde dünyayı temsil eder. Arkadaki mum yani ışık ruhu temsil eder, çarıklar da insanı temsil eder. Eğer ışık varsa insan hayat bulur der ve muma üfleyerek söndürür, perde kararır… Eğer ışık yoksa perde kararır yanı yaşam yok olur… Padişah bu anlatımdan etkilenir. Ülkesinde gölge oyununa izin verir…

Evet "Gölge doğuşunu ışığa borçludur, ışığınız hep parlasın. Eğer bir ülkede küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa o ülkenin ışığı sönüyor demektir o zaman siz ışığı önünüze alarak yürüyün, gölgeler arkadan gelecektir… Ve çocuklar size nasihatim hiçbir zaman başkasının gölgesinde büyümeyin kendi gün ışığınızı kendiniz yaratın, kendiniz bulun, düşünün meşe ve selvi ağaçları da birbirlerinin gölgesinde büyür mü? Bazı insanlar gölgelerin bazıları ışığın peşine düşer, siz ışığın peşinden gidin!”