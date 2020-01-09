LAÜ öğrencileri kan bağışı kampanyası düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kızılay Kulübü, Hemşirelik Kulübü, Genç Liderler Kulübü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. LAÜ Sağlık Birimi’nde tüm gün boyunca gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine gönüllü öğrenci ve LAÜ çalışanları katılım gösterdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kızılay Kulübü Başkanı Bilge Uçar, “Kızılay Kulübü olarak her yıl Kan Bağışı Kampanyası yapılıyor. LAÜ Kızılay Kulübü Yönetimi olarak bizler, çok hevesli ve heyecanlıyız. Kan bağışı ünite sayılarımızı yükseltmek istiyoruz. Bugün Kızılay ekibinin sınırlı bir sayı toplaması vardı ve toplayabilecek ünite sayısı 40 oldu. Ancak standımızı ziyaret eden, katkı koymak isteyen öğrenci sayısı kat ve kat yüksek olmuştur. İşte bu bizi mutlu ediyor ve öğrenci arkadaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bir sonraki Bağış Kampanyası, Bahar 2020’de gerçekleşecek. Eminiz ki çok daha fazla ünite kan toplanacaktır. Bugün burada standımızı ziyaret eden onlarca öğrenci ve organizasyona destek veren öğrenci toplulukları oldu. Bunun en önemli örneği ise PDR Bölümü’ndeki arkadaşlarımız dönem projelerini bizim kampanyamıza katkı koyarak desteklediler. ‘Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var’ sloganıyla gün içerisinde bağışta bulunan öğrenci arkadaşlarımıza içecek ve tatlı ikram ettiler. Katkı yapan tüm öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.