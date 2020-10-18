Kader günü

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor. İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan iki aday olan UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışacak.

Oy verme süresi bugün saat 08.00’de başlayıp, 18.00’de sona erecek.

UBP’nin adayı, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, oyunu saat 11.00’de, Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta kullanacak. Bağımsız aday, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, aynı saatte oyunu kullanmak üzere Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndaki 223 numaralı sandığa gidecek.

KKTC'de geçen pazar gerçekleştirilen birinci turda yarışan 11 adaydan hiçbirinin geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığından bugün ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısında 72 artış oldu.

Geçen hafta 198 bin 957 kayıtlı seçmenin 738 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimin ikinci turunda, bir haftalık sürede 18 yaşını doldurarak seçmen hakkı kazanan 72 kişinin daha eklenmesiyle rakam 199 bin 29'a yükseldi.

En çok seçmen Lefkoşa’da

Lefkoşa'da 63 bin 884 seçmen 223 sandıkta; Gazimağusa'da 50 bin 30 seçmen 185 sandıkta; Girne’de 42 bin 933 seçmen 163 sandıkta; Güzelyurt’ta 15 bin 3 seçmen 54 sandıkta; İskele’de 20 bin 310 seçmen 83 sandıkta ve Lefke’de de 6 bin 869 seçmen 30 sandıkta oy kullanabilecek.

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ibrazı ile oy kullanılacak

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde seçmenlerin kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport ve sürüş ehliyeti ibraz ederek oy kullanabileceklerini hatırlattı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun konuya ilişkin 33 numaralı duyurusu şöyle:

“18 Ekim 2020 tarihinde yapılacak 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde sandık seçmen listesinde kayıtlı olan bir seçmen, aşağıdaki belgelerden birini Sandık Kuruluna sunmak suretiyle oyunu kullanabilir.

1. Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı.

2. Polis kimlik kartı.

3. Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

pasaportu.

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti.

Bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer İlçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulundan onaylatması gerekmektedir. Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamazlar. İlgililere duyurulur.”

Oy kullanılacağınız yeri nasıl öğrenebilirsiniz?

Seçmenler, nerede oy kullanacaklarını YSK’nın //www.mahkemeler.net ve //ysk.mahkemeler.net adreslerinden NEREDE OY KULLANACAĞIM uygulamasını kullanarak, yeni kimlik çıkarmışlarsa 10 haneli kimlik kartı numaralarını, yeni kimlik çıkarmamışlarsa mevcut 6 haneli kimlik kartı numaralarını girerek, nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.

Bu şekilde sonuç alınamaması halinde, 10 haneli yeni kimlik kartı çıkarılmış olsa dahi, olası bir teknik sorun nedeniyle yeni kimlik kartı numarası sisteme kaydedilmemiş olabileceğinden 6 haneli kimlik kartı numarasını girerek, nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilecekler.

Yine sonuç elde edilemediği takdirde, ymgenelsekreter@hotmail.com veya yskgenelsekreter@hotmail.com e-mail adreslerinden veya şu telefonlardan öğrenilebilecek;

Yüksek Seçim Kurulu: 227 72 77 - 228 92 59

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 227 50 86 - 227 30 47- 227 50 87

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 366 02 32 - 366 23 32- 366 40 68 - 366 19 04

Girne İlçe Seçim Kurulu: 815 72 46 - 815 68 70- 815 60 07

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 714 25 92 - 714 65 99

İskele İlçe Seçim Kurulu: 371 35 95 - 371 35 92 - 371 35 80 - 371 35 81

Lefke İlçe Seçim Kurulu: 714 25 93 - 714 65 99

Coronavirüs önlemlerine dikkat

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, Coronavirüs salgını nedeniyle ilk turdaki gibi bazı önlemlerle yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca, seçmenler maskeli gidecekleri sandıklarda, burada verilecek eldiveni de takarak oy kullanacak.

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 214 sandık görevlisi görev yapacak. Ayrıca ilçe seçim kurulları ve YSK’da çalışacak 444 kişiyle birlikte toplam rakam 2 bin 658 olacak.

Sandıklarda ayrıca adayların ve siyasi partilerin temsilcileri de gözlemci olarak bulunabiliyor.

Seçim günü yasakları

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca bugün saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılmasının yasak olduğu belirtildi.

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar şöyle:

“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır.

Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”

19.00’a kadar tahmin bile yasak

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, bugün saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılmasının yasak olduğu belirtildi.

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklarsa şöyle:

“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”

YSK, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde seçmenlerin kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport ve sürüş ehliyeti ibraz ederek oy kullanabileceklerini hatırlattı.

İlk turda kim ne kadar oy aldı?

1974 sonrası Kıbrıs Türk halkının devlet başkanlığı veya Cumhurbaşkanlığı için yaptığı onuncu seçim olan geçen haftaki seçim, “ikinci tura kalan dördüncü seçim” ve “en düşük katılımlı seçim” özellikleri taşıyor.

Katılımın yüzde 58.29 olduğu geçen haftaki seçimde 11 adayın oy miktarları ve oranları şöyleydi:

“Ersin Tatar (UBP) 35,872- % 32.34, Mustafa Akıncı (Bağımsız) 33,058- % 29.80, Tufan Erhürman (CTP) 24,075- % 21.71, Kudret Özersay (Bağımsız) 6,365- % 5.74, Erhan Arıklı (YDP) 5,999 - % 5.41, Serdar Denktaş (Bağımsız) 4,627- % 4.17, Fuat Çiner (MDP) 329 -% 0.30, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 282 -% 0.25, Alpan Uz (Bağımsız) 155- % 0.14, Ahmet Boran (Bağımsız) 84-% 0.08, Mustafa Ulaş (Bağımsız) 69-% 0.06”

KKTC Anayasası’nda, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısıyla ilgili kuralda değişiklik için seçimle birlikte yapılan Anayasa değişikliği halkoylamasından ise “hayır” çıkmış ve değişiklikler yürürlüğe girmemişti.

Adayların özgeçmişleri

Ersin Tatar kimdir?

1960 yılında Lefkoşa'da doğdu. Lise eğitimini İngiltere'de tamamladı.1982 yılında Cambridge Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 1982-1986 yıllarında İngiltere’de Price Waterhouse'da çalışıp gerekli sınavları geçtikten sonra “Chartered Accountant” unvanını aldı.

1986-1991 yılları arasında İngiltere'de Polly Peck firmasında Finansman Müdürü olarak, 1991-1992 yılları arasında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş'de Finansman Müdürü olarak, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatör olarak çalışan Ersin Tatar, 1996 yılında KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı olan "Kanal T"yi kurdu. 2003 yılında Ulusal Birlik Partisi ile siyasetle tanıştı.

İstanbul'da 1997-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığını yürüten Ersin Tatar, 2001-2003 yılları arasında iki yıl Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanlığını yaptı.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi.

4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alan Ersin Tatar,

27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu göreve devam ederek, 13 Haziran 2013 tarihine kadar dört yıl süre ile bu görevi yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Meclis’te sekizinci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Tatar, 22 Mayıs 2019’da kurulan ve Meclis’ten 1 Haziran 2019’da güvenoyu alan UBP-HP Koalisyon Hükümetinde Başbakan olarak görevini sürdürüyor.



Mustafa Akıncı’nın biyografisi

28 Aralık 1947 yılında Leymosun (Limasol)’da doğan KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

1975 yılında oluşturulan Kurucu Meclis’e seçilerek görev yapmıştır. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin ilk seçilmiş başkanı olup, 14 yıl boyunca kesintisiz bu görevi yürüttü.

LTB Başkanlığı sırasında Lefkoşa Rum Belediye Başkanı ile Lefkoşa Kanalizasyon Projesi ve Lefkoşa İmar Planı konularında uzlaşma sağlayarak bu projelerin iş birliği içinde hayata geçmesini sağladı. Bu çerçevede Lefkoşa İmar Planı 1989 yılında 'Dünya Habitat Ödülü'ne, 2007 yılında ise Ağa Han (Aga Khan) Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü. 2003 yılında da Lefkoşa Rum Belediyesi eski Başkanı ile yaptıkları çalışmalardan ötürü 'Europa Nostra Onur Ödülü (Medal of Honour)'ne layık görüldü.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda etkin rol üstlenerek birliğin ilk başkanlığını yaptı.

1987 yılından 2001 yılına kadar Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

1993 - 2009 yılları arasında da milletvekilliği görevini sürdürdü. 1999-2001 döneminde ise Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

Annan Planı döneminde oluşturulan Barış ve Demokrasi Hareketi’nin (BDH) kurucuları arasında yer aldı ve liderliğini üstlendi. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin oluşumu ile birlikte başkanlık görevini devretti.

Oxford, Harvard ve Yale üniversiteleri gibi dünyaca tanınmış akademik platformlar ile Chatham House gibi uluslararası forumlarda Kıbrıs konusuna ilişkin konferanslar verip panellere konuşmacı olarak katıldı.

Çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Belediye Başkanlığı'nda 14 Yıl' isimli kitabı bulunuyor.

2015 Nisan ayında yapılan seçimlerde KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı, iyi derecede İngilizce biliyor. Evli olan Cumhurbaşkanı Akıncı, üç çocuk ve dört torun sahibidir.