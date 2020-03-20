Moda dünyası fahiş rakamlara sattıkları maskeler ile gündeme geldi

Dünyanın, yeni bir küresel sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldığı şu günlerde, moda dünyası kendini geri çekmek yerine, konuya dahil oldu ve fahiş rakamlara sattıkları maskeler ile gündeme geldi...

Corona virüsünü ilk duyuran doktor Li Wenliang, ölmeden önce, enfeksiyondan kaçınmak için önlemler alınması gerektiğini, insanların koruyucu giysi ve maske takmasının önemli olduğunu söylemişti… Çin başta olmak üzere, pek çok ülke maske konusunda adeta kıtlık yaşadı… Kurallara uymayanlar, durumu ciddiye almayanlar, umursamayanlar sayesinde de git gide vaka ve ölüm sayıları arttı…

Tabii virüsü fırsat bilenler de yok değil… Cerrahi yüz maskelerini moda dünyasına dahil edip akım yaratanlar gibi, daha önceki sezonlarda piyasaya sürdüğü maskeleri fahiş rakamlara satanlar çoğalmaya başladı. Çünkü insanlarda maalesef ki hasta görünmeme arzusu, sokakta öksürürken bile şık görünme çabası, her koşulda modaya ayak uydurmaya çalışmak ağır basıyor…

Gelelim markalara… Örneğin Off-White markası siyah-beyaz ve farklı renklerde birçok koton yüz maskesi piyasaya sundu. Sundu dediğimize bakmayın. 2019 sezonundaki koleksiyonda yer alan maskeleri virüs nedeniyle yeniden satışa çıkardı. Geçen yıl 65 dolara sattığı maskeyi 200 dolara satmaya başladı.

Louis Vuitton, yüz maskesini 85 dolara yani yaklaşık 550 TL’ye satmaya başladı. Üstelik fiyat bu kadar yüksek olmasına rağmen maskeler yok sattı.

Fendi, sosyal medya hesabından yüz maskesinin reklamını yaptı. 270 dolar yani yaklaşık 1700 TL’lik maskeleri piyasaya sürdü.

Mısırlı modacı Samo Hejres, yine salgını fırsat bildi ve dünyayı etkisi altına ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği corona virüsüne karşı gelinlik tasarladı. Halbuki herkes düğülerini ertelerken, Samo, gelinlikle uyumlu ağız maskesinin 2020 koleksiyonuna dahil etti.

Teknolojik markalar ise akıllı maskeler üretti… Hatta biri öyle iddialı ki, patentini aldığı maskenin virüsten koruyacağını iddia ediyor…

