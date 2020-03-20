Tehlike çanları

Türkiye'de Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" açıklamasında bulundu. Bakan Koca ayrıca, vaka sayısının 168 artarak 359'a yükseldiğini duyurdu.

Türkiye'de Coronavirüs kaynaklı dördüncü ölüm gerçekleşti.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı" açıklamasında bulundu.

10 bini geçen test yaptık

Öte yandan dün sabah saatlerinde TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar 10 bini geçen test yaptıklarını belirterek ''Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde, ihtimalini yüksek gördüğümüz, hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak'' şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, yeni tip Coronavirüsle (Covid -19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Milli iradenin, tam bir kesinlikle kendini ortaya koyması gereken günlerde olunduğunu belirten Koca, "Bugünler, düşünüş ve anlayışlardaki farklılıkların, tehdit karşısında kesinlikle çok geri plana çekildiği günlerdir. Türkiye, tüm kuvvetiyle yüce Meclis'te ve hayat sahnesinde ortak iradenin ortaya konmasını beklemektedir. Karşı karşıya olduğumuz tehdit şartlarında bütün enerji, bu tehdidin kendisine yönelmelidir" diye konuştu.

Verilen her mücadelenin, riskten bir şey eksiltmesi, söylenen her sözün de başarıya doğru atılmış bir adım gibi olması gerektiğinin altını çizen Koca, yarışın ve üstünlüğün tek konusunun çözüme katkı olduğuna dikkati çekti.

Salgının merkezi Avrupa’ya kaydı

Koca, şubat sonlarında yerli bulaşın yaşandığı ülkelerin ortaya çıkmaya başladığını anımsatan Koca, salgının hızının Marat 2020 başı itibarıyla Çin'de yavaşlarken İran, Güney Kore ve İtalya'da Covid-19 vakaları ve buna bağlı ölümlerin hızla arttığını belirtti.

Salgının merkezinin Avrupa'ya kaydığını vurgulayan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün, 11 Mart 2020'de pandemi yani tüm dünyayı etkileyen ve can kaybına yol açan salgın ilan ettiğini dile getirdi.

10 bine yakın kişi karantinada

İçişleri Bakanı Soylu da, "Umre dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var" açıklamasını yaptı. Soylu, Türkiye'de alınan corona virüs önlemlerine dair bir açıklama yaptı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına değinen Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın” dedi.