Çin’i geçti

İtalya'da Coronavirüsü nedeniyle son 24 saatte 427 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki ölü sayısı 3 bin 405 olarak kayıtlara geçti. Bu sayının, Çin'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısını geçtiği belirtildi.

Worldometers’in verilerine göre, Çin’de virüs nedeniyle toplam 3245 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısının da 80 bin 928 olduğu ifade edildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Coronavirüsü vaka sayısının 85’e yükseldiğini açıkladı. Vietnam’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kimse bulunmuyor.

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkede 46 yeni virüs vakasının görüldüğünü ve bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İrlanda’da Sağlık Bakanlığı, virüs vaka sayısının 366’dan 557’ye yükseldiğini duyurdu.

İngiltere hükümeti, virüs vaka sayısının 3269 olduğunu ve 144 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa’da virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının 264’ten 372’ye yükseldiği duyuruldu.

Öte yandan ülkedeki vaka sayısının da 931’den 1122’ye çıktığı açıklandı.