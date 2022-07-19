Mükemmel bir konser oldu

Kuzey Kıbrıs eğlence hayatına ismini altın harflerle yazdıran Letafet, geçtiğimiz hafta sonu sahnesinde sevilen sanatçı Korhan Saygıner’i ağırladı.

Sanatçı gerek şarkıları gerekse sahnedeki yüksek performansı ile dinleyicilerinden yine tam not almayı başardı.

Uzun zamandır Letafet´te sahne aldığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren sanatçı, bir süre sonra müzik piyasasına güzel bir sürprizinin olacağını belirtti.

Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Zuhal Topal, Ali Başman, Ali Kamacı gibi iş dünyasından tanınmış isimler vardı. Korhan Saygıner, konukların ısrarı üzerine sahnesini uzatarak keyifli bir konsere imza attı.

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