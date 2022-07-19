Oldukça eğlenceliydi

İskele Belediyesinin düzenlediği ve yoğun ilginin olduğu Yaz Şenlikleri sona erdi.

Açıklamaya göre, şenlikler halk plajında 15-17 Temmuz tarihleri arasında 3 gün sürdü.

Şenliklerde, Ahmet Evan, Cov-r Band, Retro Çalgıcıları ve Grup Frekans sahne aldı.

Şenlikler boyunca, lunaparkın etrafına kurulan bayram panayırı da ziyaret edildi.

