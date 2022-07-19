İskele Belediyesinin düzenlediği ve yoğun ilginin olduğu Yaz Şenlikleri sona erdi.
Açıklamaya göre, şenlikler halk plajında 15-17 Temmuz tarihleri arasında 3 gün sürdü.
Şenliklerde, Ahmet Evan, Cov-r Band, Retro Çalgıcıları ve Grup Frekans sahne aldı.
Şenlikler boyunca, lunaparkın etrafına kurulan bayram panayırı da ziyaret edildi.
Oldukça eğlenceliydi
İskele Belediyesi düzenlediği Yaz Şenlikleri sona erdi
İskele Belediyesinin düzenlediği ve yoğun ilginin olduğu Yaz Şenlikleri sona erdi.
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