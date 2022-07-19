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Oldukça eğlenceliydi

İskele Belediyesi düzenlediği Yaz Şenlikleri sona erdi

Oldukça eğlenceliydi

İskele Belediyesinin düzenlediği ve yoğun ilginin olduğu Yaz Şenlikleri sona erdi. 
Açıklamaya göre, şenlikler halk plajında 15-17 Temmuz tarihleri arasında 3 gün sürdü. 
Şenliklerde, Ahmet Evan, Cov-r Band, Retro Çalgıcıları ve  Grup Frekans sahne aldı. 
Şenlikler boyunca, lunaparkın etrafına kurulan bayram panayırı da ziyaret edildi.
 

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