‘Acılarımız ortak’

Bazı milletvekilleriyle birlikte Ankara'da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, deprem felaketi sonrası Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi’nin taziyelerini iletmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan şentop, depremde 49 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade ederek, , “Sizin acınız bizim acımız, bizim acımız sizin acınız" ifadelerini kullandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Başkan Töre’nin heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenedefe, Meclis İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen yer aldı.

Görüşmede, TBMM heyetinden Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem’in yanı sıra dostluk grubuna üye Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve İzmir Milletvekili Necip Nasır da hazır bulundu.

Şentop KKTC’nin desteği için teşekkür etti

Ziyarette ilk sözü alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çok büyük bir felaket yaşandığını ifaden ederek, taziye amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Şentop, “Sizin acınız bizim acımız, bizim acımız sizin acınız" ifadelerini kullandı.

Şentop, “Milletimize baş sağlığı diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz, böyle felaketleri Cenab-ı hak yaşatmasın diyoruz” dedi.

Toplamda kayıtlara göre 49 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran Şentop, başsağlığı dileklerini iletti.

Felaketin ilk anından itibaren KKTC’nin arama kurtarma çalışmaları ve yardım destek çalışmalarımdan dolayı müteşekkir olduklarını söyleyen Şentop, yaraların sarılması için çalışmaların başladığını aktararak acil olarak çadırlardan konteyner kentlere geçiş yapılacağını, ardından bir yıl içinde de kentlere geçişin sağlanacağını ifade etti, mağduriyetlerin giderileceğini aktardı.

GKRY’ndeki seçimlerden de söz eden Mustafa Şentop yeni bir dönemin ve siyasi bir iktidarın ortaya çıktığını söyledi.

Töre: Kederde, kıvançta, tasada…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, günübirlik bir ziyaret gerçekleştirerek taziyelerini iletmek istediklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkı olarak Türk milletinin mensupları olduklarını ifade eden Töre, kederde, kıvançta, tasada bir ve beraber olduklarını vurguladı.

Depremzedeler ziyaret edildi

Bu arada Töre ve beraberindeki milletvekilleri, Bilkent’teki şehir hastanesinde deprem bölgelerinden Ankara’ya sevk edilen yaralıları ziyaret etti.

Töre, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek onlarla sohbet etti ve durumları hakkında doktorlardan bilgiler aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, heyette Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenedefe, İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu yer alırken, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da ziyarette hazır bulundu.

Ziyaret sonunda bir açıklama yapan Töre, sağlık çalışanlarının olağanüstü bir çalışma içerisinde olduğuna değinerek, bulundukları Şehir Hastanesi'nde 350 kadar yaralının tedavi edildiğini ifade etti.

Özdenefe: Yoğun ve meşakkatli bir çalışma

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında TBMM’ye taziye ziyareti çerçevesinde geldiklerini, Ankara’da Şehir Hastanesi'ne de uğradıklarını ifade etti.

Sağlık çalışanları tarafından yoğun ve meşakkatli bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Özdenefe, bütün çalışanlara kolaylıklar diledi.

