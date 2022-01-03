Bakan çok alan yok

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün bakla 30, salatalık 20, kestane 65, mantar 50 liradan tezgaha kondu. Yılın ilk pazarında ucuz ürün almak amacıyla onlarca kişi pazara akın ederken, birçok ürünün cep yakan fiyatı vatandaşı şaşırttı. Vatandaş yüksek fiyatlardan şikayetçi olurken, Pazar esnafı yeterli satış yapamamaktan dert yandı. Esnaf, “İnsanlar fiyat soruyor ama almıyor. Alanlar da pazarlık yapmaya çalışıyor” dedi.

Ne dediler…?

Bayram Saylık (Esnaf)“Satışlar artık git gide kötüye gidiyor. Sabahtan beri satış yapamadık. İnsanlar da haklı çünkü asgari ücret dahi belli değil. Artık eridik bittik endişeliyiz. Bir geleceğimiz var mı bu da soru işareti. İnsanlar yeterli gıdalarını alamıyor biz de yeterli satış yapamıyoruz.”

Canan Karakütük (Esnaf)

“Satışlar oldukça zayıf gidiyor, herkes fiyat sorup pazarlık yapmaya çalışıyor. Tezgâhımda çok fazla ürün var ama satış yapamadım. Gidişat gerçekten çok kötü… İnsanlar pazarlık yapar oldu bunca yıllık pazarcıyım böyle manzaralara ilk kez şahitlik ediyorum.”

Halil Ali (Esnaf)

“Satışlar aslında fena değil ama iyi demek gerçekten zor. Aşırı bir zam yapmadık, sadece salatalığın fiyatı yükseldi ama buna rağmen satış satamıyoruz. Vatandaş daha önce kilolarca ürün alıyordu. Şimdi yarım kilo almaya başladı, bu durum hem onlar hem de bizler için gerçekten çok zor.”

Yunus Sağdal (Esnaf)

“Satışlarımız durgun, çünkü kimsede para yok. Asgari ücret konusunda da gündemi uzatıyorlar ama ben eminim ki halk buna gerekli cevabı sandık başında verecektir. Özel sektör çalışanları ve onlar geçinemiyorlar. Dolayısıyla bu bize de yansıyor.”