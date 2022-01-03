2 can kaybı oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 22 bin 775 test sonucu 206'sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlandı; bir kişi hayatını kaybederken, 173 hasta taburcu edildi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 91 bin 482 test sonucunda 3 bin 538 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi daha yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 27 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 206 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan 94 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 4.733.432

Toplam vaka sayısı: 36.541

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 33.247

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3155

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 36

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 3109



Toplam kaybedilen hasta sayısı: 141Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 10

Bileklik uygulaması

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 563

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 169

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6581

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 104527.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 91 bin 482 test sonucunda 3 bin 538 yeni

Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 172 bin 697, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 639'a yükseldi.

Tedavisi süren 203 hastanın 84'ünün durumunun ciddi olduğu, bunların yüzde 83,26'sının aşısız olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden kişinin ise 85 yaşında bir kadın olduğu kaydedildi.