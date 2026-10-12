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Nüfus sayımı

İncirli, iktidara gelince yapacakları ilk işi açıkladı

Nüfus sayımı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylarını belirlediği Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı gerçekleştirildi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki kurultayda konuşan (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yönetime gelmeleri halinde ilk işlerinin nüfus sayımı ve yolsuzlukla mücadele olacağını kaydetti.

İncirli, konuşmasında, “Halkın yönetime karşı kaybolan güvenini yeniden kazanmaya ve sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını” söyledi; ülkenin en çok dürüst bir yönetime ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kendi çıkarları için ayrımcılık yapan, yolsuzluk veya usulsüzlüğe karışan kişilere yeni dönemde yer olmayacağını kaydeden İncirli, “Memleketin kimliğine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan ve birbiriyle dayanışma içerisinde olan her insanımıza da yer olacak.” dedi.

Partisinin kurultayının örnek olduğunu kaydeden İncirli, “Herkes masa başı kapalı kapılar ardında adayları belirlerken biz herkesin gözü önünde yapıyoruz.” dedi.

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CTP milletvekili adaylarını belirledi

CTP Milletvekili Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı’nda toplam bin 970 oy kullanıldı.

CTP’nin Milletvekili aday listesi şu şekilde belirlendi:

Lefkoşa (16 aday)

  1. Sıla Usar İncirli
  2. Sami Özuslu
  3. Emine Dizdarlı
  4. Devrim Barçın
  5. Güven Bengihan
  6. Ürün Solyalı
  7. Doğuş Derya
  8. Filiz Besim
  9. Feriha Tel
  10. İsmail Barbaros
  11. Birikim Özgür
  12. Mustafa Gürkan
  13. Koral Aşam
  14. Hamit Sakallı
  15. Dilan Aşan
  16. Derviş Bladanlı

Mağusa (12 aday)

  1. Asım Akansoy
  2. Erkut Şahali
  3. Şifa Çolakoğlu
  4. Ayşegül Baybars
  5. Teberrüken Uluçay
  6. Metin Kulaksız
  7. Mine Karaca
  8. Eralp Şerifoğlu
  9. Hasan Öztaş
  10. Ersun Aytaç
  11. Koral Özkoraltay
  12. Kaan Güder

Girne (12 aday)

  1. Mehmet Kale Kişi
  2. Ongun Talat
  3. Tunç Adanır
  4. Jale Refik Rogers
  5. Fikri Toros
  6. Fazilet Özdenefe
  7. Deniz Kim
  8. Ayşe Kaya
  9. Ziya Tüzel
  10. Alpay Çelebi
  11. Mehmet Nasiboğlu
  12. Özlem Karadeniz

İskele (5 aday)

  1. Fide Kürşat
  2. Hamit Caner
  3. Biray Hamzaoğulları
  4. Suphi Coşkun
  5. Bilen Sayılı Bozkırlı

Güzelyurt (3 aday)

  1. Aslı Murat
  2. Armağan Candan
  3. Hasan Sarpten

Lefke (2 aday)

  1. Salahi Şahiner
  2. Münevver Ebedi Çakmak

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026, 09:58
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YORUMLAR
Öz
Öz - 3 saat Önce

KC kimliği olan 96 487 Kıbrıslı Türk var. Bıunların ne kadarı halen Kıbrısta, ne kadarı yurtdışında yaşıyor bilmiyoruz. Bir çözüm durumunda yurtdışından kesin dönüş yapacaklar ile birlikte nüfusumuz kaç olur bilemiyoruz. KKTC denen yönetim nüfusu ile “De Fakto - De Jure” nüfus sayısının hiçbir önemi yok. Bize sadece kuzeyde yaşayan nüfus ne kadardır ve bunun ne kadarı KC kimlik kartı alma hakkına sahiptir. Bize lazım olan bu iki bilgidir. Sayım yapıo da bu iki sonuç ortaya çıkacak ise bu nüfus sayımı bir işe yarar

Cigdem
Cigdem - 8 dakika Önce

Nüfus sayımı yapmak seçim vaadi mi bu çok komik. Her 5 yılda bir nüfus sayımı yapılması zorunlu birşey zaten. Ama bizim ülke işteeeee

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