Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylarını belirlediği Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı gerçekleştirildi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki kurultayda konuşan (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yönetime gelmeleri halinde ilk işlerinin nüfus sayımı ve yolsuzlukla mücadele olacağını kaydetti.

İncirli, konuşmasında, “Halkın yönetime karşı kaybolan güvenini yeniden kazanmaya ve sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını” söyledi; ülkenin en çok dürüst bir yönetime ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kendi çıkarları için ayrımcılık yapan, yolsuzluk veya usulsüzlüğe karışan kişilere yeni dönemde yer olmayacağını kaydeden İncirli, “Memleketin kimliğine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan ve birbiriyle dayanışma içerisinde olan her insanımıza da yer olacak.” dedi.

Partisinin kurultayının örnek olduğunu kaydeden İncirli, “Herkes masa başı kapalı kapılar ardında adayları belirlerken biz herkesin gözü önünde yapıyoruz.” dedi.

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CTP milletvekili adaylarını belirledi

CTP Milletvekili Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı’nda toplam bin 970 oy kullanıldı.

CTP’nin Milletvekili aday listesi şu şekilde belirlendi:

Lefkoşa (16 aday)

Sıla Usar İncirli Sami Özuslu Emine Dizdarlı Devrim Barçın Güven Bengihan Ürün Solyalı Doğuş Derya Filiz Besim Feriha Tel İsmail Barbaros Birikim Özgür Mustafa Gürkan Koral Aşam Hamit Sakallı Dilan Aşan Derviş Bladanlı

Mağusa (12 aday)

Asım Akansoy Erkut Şahali Şifa Çolakoğlu Ayşegül Baybars Teberrüken Uluçay Metin Kulaksız Mine Karaca Eralp Şerifoğlu Hasan Öztaş Ersun Aytaç Koral Özkoraltay Kaan Güder

Girne (12 aday)

Mehmet Kale Kişi Ongun Talat Tunç Adanır Jale Refik Rogers Fikri Toros Fazilet Özdenefe Deniz Kim Ayşe Kaya Ziya Tüzel Alpay Çelebi Mehmet Nasiboğlu Özlem Karadeniz

İskele (5 aday)

Fide Kürşat Hamit Caner Biray Hamzaoğulları Suphi Coşkun Bilen Sayılı Bozkırlı

Güzelyurt (3 aday)

Aslı Murat Armağan Candan Hasan Sarpten

Lefke (2 aday)

Salahi Şahiner Münevver Ebedi Çakmak

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026, 09:58