Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylarını belirlediği Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı gerçekleştirildi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki kurultayda konuşan (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yönetime gelmeleri halinde ilk işlerinin nüfus sayımı ve yolsuzlukla mücadele olacağını kaydetti.
İncirli, konuşmasında, “Halkın yönetime karşı kaybolan güvenini yeniden kazanmaya ve sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını” söyledi; ülkenin en çok dürüst bir yönetime ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Kendi çıkarları için ayrımcılık yapan, yolsuzluk veya usulsüzlüğe karışan kişilere yeni dönemde yer olmayacağını kaydeden İncirli, “Memleketin kimliğine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan ve birbiriyle dayanışma içerisinde olan her insanımıza da yer olacak.” dedi.
Partisinin kurultayının örnek olduğunu kaydeden İncirli, “Herkes masa başı kapalı kapılar ardında adayları belirlerken biz herkesin gözü önünde yapıyoruz.” dedi.
****
CTP milletvekili adaylarını belirledi
CTP Milletvekili Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı’nda toplam bin 970 oy kullanıldı.
CTP’nin Milletvekili aday listesi şu şekilde belirlendi:
Lefkoşa (16 aday)
- Sıla Usar İncirli
- Sami Özuslu
- Emine Dizdarlı
- Devrim Barçın
- Güven Bengihan
- Ürün Solyalı
- Doğuş Derya
- Filiz Besim
- Feriha Tel
- İsmail Barbaros
- Birikim Özgür
- Mustafa Gürkan
- Koral Aşam
- Hamit Sakallı
- Dilan Aşan
- Derviş Bladanlı
Mağusa (12 aday)
- Asım Akansoy
- Erkut Şahali
- Şifa Çolakoğlu
- Ayşegül Baybars
- Teberrüken Uluçay
- Metin Kulaksız
- Mine Karaca
- Eralp Şerifoğlu
- Hasan Öztaş
- Ersun Aytaç
- Koral Özkoraltay
- Kaan Güder
Girne (12 aday)
- Mehmet Kale Kişi
- Ongun Talat
- Tunç Adanır
- Jale Refik Rogers
- Fikri Toros
- Fazilet Özdenefe
- Deniz Kim
- Ayşe Kaya
- Ziya Tüzel
- Alpay Çelebi
- Mehmet Nasiboğlu
- Özlem Karadeniz
İskele (5 aday)
- Fide Kürşat
- Hamit Caner
- Biray Hamzaoğulları
- Suphi Coşkun
- Bilen Sayılı Bozkırlı
Güzelyurt (3 aday)
- Aslı Murat
- Armağan Candan
- Hasan Sarpten
Lefke (2 aday)
- Salahi Şahiner
- Münevver Ebedi Çakmak
Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026, 09:58
KC kimliği olan 96 487 Kıbrıslı Türk var. Bıunların ne kadarı halen Kıbrısta, ne kadarı yurtdışında yaşıyor bilmiyoruz. Bir çözüm durumunda yurtdışından kesin dönüş yapacaklar ile birlikte nüfusumuz kaç olur bilemiyoruz. KKTC denen yönetim nüfusu ile “De Fakto - De Jure” nüfus sayısının hiçbir önemi yok. Bize sadece kuzeyde yaşayan nüfus ne kadardır ve bunun ne kadarı KC kimlik kartı alma hakkına sahiptir. Bize lazım olan bu iki bilgidir. Sayım yapıo da bu iki sonuç ortaya çıkacak ise bu nüfus sayımı bir işe yarar