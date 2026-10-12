18 gün direndi

Alsancak’ta 23 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 71 yaşındaki Berin Yavuz, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Yavuz’un yakınları sosyal medya paylaşımlarında duydukları üzüntüyü dile getirerek, kazayla ilgili yargı sürecini takip edeceklerini belirtti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza, 23 Eylül 2026 tarihinde saat 11.50 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İ.B. (E-77), yönetimindeki VP 673 plakalı salon araçla çift şeritli yolun sağ şeridinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yaya geçidinden güneyden kuzeye doğru karşıya geçmeye çalışan Berin Yavuz’a çarptı.

Kazada yaralanan Yavuz, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yavuz, 18 gün süre yaşam mücadelesini dün sabah kaybetti.

“Son nefesime kadar takipçisi olacağım”

Yavuz’un yakınlarından Emine Avci Dağyaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyduğu acıyı dile getirdi. Yavuz’u “yeryüzündeki meleğimiz” sözleriyle anan Dağyaran, onun en kötü günlerinde ailesinin yanında durduğunu, evlatlarına hem annelik hem babalık yaparak büyük zorluklar yaşadığını ifade etti.

Yavuz’un yaya geçidinde yürürken trafik kazasında hayatını kaybetmesine isyan eden Dağyaran, paylaşımında, “Yaya geçidinde yolunda giderken, yolundan edilip seni bizden aldılar ve biz hiçbir şey yapamadık” ifadelerini kullandı.

Dağyaran, adalete güvendiğini belirterek kazayla ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağına ilişkin söz verdi.

Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026, 10:14