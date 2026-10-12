Suç ortağı aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir işletmenin önünden jeneratör çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Ç.Ö. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Görüntülerde zanlının bir erkek şahısla birlikte jeneratörü alarak araca yüklediği belirlenirken, olayla bağlantılı bir kişinin daha arandığı açıklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Fevzi Çakmak, 6 Ekim’de bir işletmenin önünden jeneratör çalınması üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, Ç.Ö. ile bir erkek şahsın söz konusu jeneratörü alarak bir araca yüklediklerinin tespit edildiğini belirten polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Meseleyle bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişinin daha arandığını belirten polis, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026, 10:04