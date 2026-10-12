‘6 Aralık’ta zafer bizimdir’

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 51’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’da resepsiyon gerçekleştirildi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, partisinin 51. kuruluş yıldönümü konuşmasında örgütlere ve partililere birlik çağrısında bulundu.

“UBP 51 Yaşında” temasıyla düzenlenen etkinlik, “Dünden güçlü, yarına hazır” sloganıyla saat 18.00’de Lefkoşa Paşa Hotel’de yapılırken, Üstel, 6 Aralık’ta genel ve yerel seçimler için sandık başına gidileceğini belirtti. Üstel, her iki seçimden de zaferle çıkacaklarına inandığını ifade etti. Bunun için bütün örgütlerin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Üstel, “Ama önce birbirimize daha sıkı sarılacağız” diye konuştu.

Siyasette farklı görüşlerin, yarışların ve kırgınlıkların yaşanabileceğini söyleyen Üstel, kişisel hedeflerin partinin geleceğinin önüne geçmemesi gerektiği mesajını verdi.

“Benim için Ulusal Birlik Partisi’nin hedeflerinden ve geleceğinden daha önemli hiçbir kişisel hedef olmadı” diyen Üstel, mücadelesini UBP’nin varlığını, kurumsal kimliğini ve gücünü korumak için verdiğini belirtti.

Partililere ortak hedefler etrafında buluşma çağrısı yapan Üstel, örgütler, kadın ve gençlik kolları, belediye başkanları ve adaylarla sahaya çıkacaklarını söyledi. Seçim çalışmalarında bugüne kadar yapılanları ve gelecek dönemin projelerini halka anlatacaklarını kaydetti.

Üstel, UBP’nin milletvekilliği ön seçiminin 24 Ekim’de gerçekleştirileceğini açıkladı. Aday olmak isteyen partilileri yarışa katılmaya davet ederek süreci “büyük bir demokrasi şöleni” olarak nitelendirdi.

Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Üstel, 18 beldede 18 adayla halkın karşısına çıkmaya hazırlandıklarını belirtti. Yerel yönetimler reformuyla belediyeleri birleştirdiklerini hatırlatan Üstel, reformun ardından kendi ayakları üzerinde duran 18 belediye oluşturduklarını savundu.

Konuşmasında hükümetin yatırımlarına geniş yer ayıran Üstel, önümüzdeki dönemde 15 bin sosyal konut projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

İlk Evim projeleriyle vatandaşları ev sahibi yaptıklarını, sosyal konut çalışmalarını 26 yıl sonra yeniden başlattıklarını belirten Üstel, gençlerin ülkede kalabilmesi için konut ve yaşam imkânlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

“Göç, lafla sözle durmaz. Projeyle durur, eserlerle durur” diyen Üstel, gençlere yönelik politikalar üzerinden siyasi rakiplerini eleştirdi.

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UBP Onursal Başkanı Eroğlu, parti içindeki ayrılıkların herkese zarar verdiğini belirtti

Birlik çağrısı yaptı

Üçüncü Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, UBP’nin 51’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, partinin tarihi önemine ve sorumluluklarına dikkat çekerek birlik ve bütünlüğün korunması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 24 yıl UBP Genel Başkanlığı, 19 yıl Başbakanlık ve beş yıl Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Eroğlu, kişisel hesapların ve dönemsel kırgınlıkların partinin tarihi misyonunun önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

UBP’nin 51 yıllık birikimini geleceğe taşıyabilmesi için kendi içindeki birlik ve bütünlüğü korumasının önemine işaret eden Eroğlu, parti içindeki ayrılıkların yalnızca UBP’ye değil, devlete ve halka da zarar verdiğini belirtti. UBP’nin tarihinin Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini kaydeden Eroğlu, partinin Türk Mukavemet Teşkilatı’nın siyasal devamı olduğunu ifade etti.