‘15 milletvekili çıkaracağız’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 10’uncu yaşını kutladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partinin 10’uncu yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Aralık ayında yapılacak genel seçimlerde en az 15 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Arıklı, farklı siyasi partilerden ayrılarak YDP’ye katılan isimleri de açıklayarak partinin bazı bölgelerde bağımsız belediye başkan adaylarına destek vereceğini belirtti.

YDP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na kayıtlı üye sayısının 13 binden fazla olduğunu belirten Arıklı, yalnızca parti üyelerinin oy kullanması halinde en az 7 milletvekili çıkarabileceklerini ifade etti.

Arıklı, “Biz bu seçimlerde sizlerin gayretiyle, Allah’ın yardımıyla en az 15 milletvekili bekliyoruz” dedi.

Farklı partilerden YDP’ye katılımlar

Başka siyasi partilerde görev yapmış bazı isimlerin YDP’ye katıldığını belirten Arıklı, Hamza Baş, Sinem Tip, İbrahim Uşak, Kurtuluş Özmen ve Ersin Mengünoğul’u etkinlikte takdim etti.

Yerel seçimlerde bağımsız adaylara destek

Aralık ayında genel seçimlerle birlikte yerel seçimlerin de yapılacağını belirten Arıklı, YDP’nin Lefkoşa’da tek bir belediye başkan adayıyla yarışacağını, birçok bölgede ise bağımsız adayları destekleyeceklerini söyledi.

YDP Parti Meclisi’nde görev yapmış ve Yeniboğaziçi’nde bağımsız belediye başkan adayı olan Ali Bakır’a da destek vereceklerini açıklayan Arıklı, Bakır’ın YDP’yi temsil etmek amacıyla aday olduğunu belirtti.