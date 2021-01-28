Patchwork desen yeniden trend moda olarak karşımıza çıkıyor

Patchwork desen aslında bildiğimiz yama. Senelerden beri kıyafetlere işlenen yama, bu sene moda olarak karşımıza çıkıyor...

60'lı yılların modası olan bu desen kış sezonundan itibaren diğer sezonlar da dahil olmak üzere kullanılmaya devam edecek.

Eskiden yoksulluk nedeniyle, eskimiş parçaların birleştirilmesi ile kullanılmaya devam edilen kumaş parçaları, günümüzde her ülkenin kendi kültürüne göre yorumladığı sanat eseri niteliğinde bir moda akımı.

Tek tek ve birbiri ile ilgisi olmayan fakat bir araya geldiklerinde adeta bir sanat eseri niteliği taşıyan parçalar, günümüzün en önemli moda tasarımcılarına da ilham olmayı sürdürüyor.

Bohem tarzını da andıran bu stil hayatımıza ilk olarak pantolonlarla girdi. Üstelik bu günlerde şaşırtıcı trend ödülü 'patchwork' yani yama desenine gidiyor. Bottega Veneta ve The Row gibi trend belirleyici markalarında koleksiyonunda bolca yer verdiği patchwork siluetleri, "çirkin" trendlerin hala yerlerini koruduğunu gösteriyor.

Mevsimin soğuk atmosferinde içinizi ısıtacak yumuşacık kadifeleri hem kaban ve montlarda, hem de elbise tasarımlarında, patchwork desenleri ile tercih edebilirsiniz