“Altın Pasaport” uygulaması hakkında başlatılan araştırma kapsamında Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ile eski İçişleri, şimdiki Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ifade verdi.

Rum basınına göre; alınan ifadelerden, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması kapsamında kriterlere uymayan, AB’nin yaptırımlar listesinde olan, Interpol tarafından aranan ve diğer şüpheli şahıslara pasaport verilmesi için astronomik boyutta rüşvet alındığı, siyasi baskılar yapıldığı bilgilerine ulaşıldı.

Hrisostomos ifadesinde, bir görüşmelerinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “çalmaktan vazgeçelim, ben kendimi ortaya koydum” dediğini de itiraf etti.

Haberi Politis “Başpiskopos ve Petridis’in Araştırma Komisyonu’na Açıklamaları… ‘Altın Pasaportlar’ İçin Aracılara Rüşvetler ve Siyasi Baskılar”, Haravgi “Çalıyorlardı ve Bunu Biliyorlardı” ve Alithia “Petridis Vatandaşlıklar Konusunda Araştırma Komisyonu’na Ne Dedi… ‘Para Çoktu’… Avrupa Milletvekilinden ve Milletvekilinden Bile Baskı Gördüm” başlığıyla manşete çekti.

Haravgi’ye göre II. Hrisostomos, 2013’teki mevduatların tıraşlanmasından sonra Kilise’nin 128 milyon Euro zarara uğradığını, o nedenle yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasını takip etmeye başladığını belirtti. Rum Başkanlık Sarayı’na giderek Anastasiadis’e, “Başkan, Kıbrıs sorununun çözümü yok, anla. Türk her şeyi istiyor, vereceksin. Bunu anla, Kıbrıs sorununun çözümü yok. Herhangi bir çözümü öteki taraf bozacak. Çözüm yok ve bunu öteki tarafa açıkça söylemen gerek. Başkan, ekonomiye de bak, fakat hepimiz çalmaktan vazgeçmeliyiz, ben kendimi ortaya koyuyorum” dediğini anlattı. Bir söyleşisinde, Anastasiadis’in iki devlet çözümünü düşündüğüne dair açıklamış olmaktan şu anda pişman olduğunu da söyledi.

Soruların çoğunu yanıtsız bıraktı

Muhatap olduğu birçok kritik soruya “hatırlamıyorum” cevabını veren II. Hrisostomos yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi için bakanlara kaç istek mektubu gönderdiği sorusuna “o kadar çok mektup gönderdim ki hatırlamıyorum. 10, 15, 20 olabilir” dedi.

Politis Araştırma Komisyonu’nun elde ettiği bilgilerden, şu ana kadar rüşvet veya ücret veya bağış şeklinde dönen an az 900 bin Euro’ya ulaştığına dikkat çekti. II. Hrisostomos’un zamanın İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’a mektup göndererek Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesini isteyerek aracı olduğu, ülkesi Malezya’da aranmakta olan işadamı Joe Low haricinde, büyük yatırımcı olarak gösterdiği 3 yabancıya daha vatandaşlık verilmesi talebinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Petridis’in ifadesi

Şimdiki Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ise ifadesinde, sahtekârlara ve yeraltı dünyasına mensup kişilere yatırım karşılığı vatandaşlık programı üzerinden pasaport verilmesi için ağır baskı gördüğünü, yapmayı reddettiğinde talep sahiplerinin Rum Başkanlık Sarayı’na gittiğini anlattı. Petridis sorgusu sırasında, Avrupa Milletvekili ile bir Milletvekilinin, bir parti yetkilisinin ve tanınmış bir avukatın (özel ve tüzel) “gözünü kapatıp vatandaşlık verilmesine rıza göstermesi için” kendisine çok baskı yaptığını anlattı, bu kişilerin isimlerini Komisyon’a verdi.

Kırım konusundan dolayı Interpol tarafından aranan bir Rus’a vatandaşlık verilmesi yönünde baskı yapmak üzere ofisine gelen iki kişinin, talebi reddettiğinde kendisini neredeyse “hain” olmakla ve rıza göstermediği için Rum-Rus ilişkilerini bozacak olmakla tehdit ettiğini anlatan Petridis kendisine bu tehditte bulunanların daha sonra Rum Başkanlık Sarayı’na gittiğini söyledi.

Konstantinos Petridis bir keresinde metropolitin söyledikleri üzerine bir dosyanın (altın pasaport başvurusu) hızlandırılması emri verdiğini ancak daha sonra Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) tarafından, bahse konu kişinin KKTC’de kumarhanesi olduğu ve adının sigara ve kaçakçılık meselelerine karıştığının saptanması nedeniyle başvurunun reddedilmesi gerektiğini de anlattı. Petridis bakanlığı süresince sadece 27 dosyanın hızlandırılması emri verdiğini de sözlerine ekledi.