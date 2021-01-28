" 5’li konferansa hazırız"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin “5 +Birleşmiş Milletler” toplantısı ve Doğu Akdeniz Konferansı’na hazır olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’un eş başkanlıklarında çevrim içi düzenlendi.

Çavuşoğlu, konuşmasında Kıbrıs konusunda düzenlenecek gayri resmi 5+BM toplantısına da değindi. Türkiye’nin aynı zamanda daha önce öneride bulunduğu Kıbrıs’a ilişkin “5 +Birleşmiş Milletler” toplantısı ve Doğu Akdeniz Konferansı’na da hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, Hollanda’nın da desteğine güvendiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde, Avrupa ile ilişkileri sınayan zor bir yıl olduğunu belirterek, “Orta Doğu, Kıbrıs, Libya, Suriye ve Kafkasya’daki önemli gelişmelerin yaşandığı yoğun bir yıldı. Avrupa Birliği, Aralık zirvesinde Türkiye’ye elini uzattı ve biz de olumlu yanıt verdik. Şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceremiz var” dedi.

“Türkiye, aday ülke olarak, en yüksek düzeyde kararlılıkla gerçek bir ortaklığa hazır” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu bağlamda Yunanistan’la istikşafi görüşmelere başladığını, Fransa’yla ilişkilerde normalleşme süreci yürüttüğünü ve içeride reform sürecine odaklandığını kaydetti.