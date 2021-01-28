Yerinde öneri

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Lefkoşa ve Girne'de sokağa çıkma yasağı süresince ibadetlerin evlerde yapılması çağrısında bulundu.

Atalay açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda, Lefkoşa ve Girne'de sokağa çıkma yasağı uygulanmakta olduğuna işaret edilerek, “Başkanlığımızca her iki ilçede, Bakanlar Kurulunca belirlenen yasak süreleri sona erinceye kadar ibadetlerin evlerde yapılması tavsiye edilmektedir” denildi.

Talip Atalay, açıklamasında, “iki ilçede zorunlu görev yapmakta bulunan, dışarıda çalışan inananlar, namazlarını son cemaat mahallinde kılabileceklerini” de belirtti.

Açıklamada ayrıca, Din İşleri Başkanı Atalay’ın şu ifadelerine de yer verildi: “Müslümanlar olarak sağlık kurallarına uygun davranmanın yalnızca sağlık ve yasal zorunluluk olmadığını, dini olarak da zorunluluk olduğunu daima hatırımızda tutmalıyız. Duamız, insanlığın Covid afetinden en kısa zamanda kurtulmasıdır.”

Bağımsız İlahiyatçılar da aynı görüşte

Öte yandan Bağımsız ilahiyatçılar İnisiyatifi, pandemi nedeniyle herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İnisiyatif adına Salih Tugay yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada hissedilen ve ülkede de vaka sayısı artan Coronavirüs salgınında vatandaşlara düşen görevin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu kararlarına uymak olduğunu kaydetti.

Tugay, hijyen kurallarına uyulmasını, sosyal mesafe ve fiziki temasta bulunmamaya dikkat edilmesini istedi.

Tugay mesajında, sağlık çalışanlarına sevgi ve şükranlarını sundu; hastalara şifa, vefat edenlere rahmet ve ailelerine sabır diledi.